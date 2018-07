Ministrul Afacerilor Interne: Nu mai sunt localităţi izolate în urma inundaţiilor; doar 100 de persoane mai sunt evacuate

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, duminică seara, că nu mai sunt localităţi izolate în urma inundaţiilor, doar 100 de persoane evacuate şi că, în mod cert, va trebui accesat mecanismul fondului de solidaritate, menţionând că a avut o discuţie telefonică, în acest sens, cu comisarul european Corina Creţu.



"Aş vrea să vă dau şi câteva veşti bune. (...) Noi am fost motivaţi şi capacitaţi să acţionăm, în primul rând, pentru salvarea de vieţi omeneşti. Însă pot să spun că în acest moment nu mai avem localităţi izolate. Dacă luăm ca moment de vârf data de sâmbătă, s-a întâmplat foarte repede. Nu mai avem evacuate decât în jur de 100 de persoane, am avut un vârf de 900 de persoane evacuate în această perioadă. Se mai află în spaţiile asigurate de autorităţile locale doar 38 de persoane în judeţele Neamţ, Covasna şi Botoşani şi aceste acţiuni de sprijinire a populaţiei vor continua şi putem spune însă că nu mai există un risc pentru oameni şi comunităţi. Mai sunt încă 9 segmente de drumuri naţionale cu circulaţie închisă sau în care se circulă cu dificultate. Aşa cum am anunţat, am fost mobilizaţi şi în fiecare zi au acţionat în jur de 20.000 de angajaţi ai Ministerului, ne-au ajutat şi angajaţii MApN", a precizat Carmen Dan la Antena 3.



Ministrul de interne a mai menţionat că luni îi va prezenta premierului o primă informare a bilanţului pagubelor.



"Mâine (luni - n.r.) voi prezenta premierului o primă informare cu bilanţul pagubelor şi, urmare acesteia, bineînţeles că ne vom canaliza eforturilor pentru a finaliza cât mai repede evaluările în teren pentru că prefecturile rămân în situaţie de mobilizare. În mod cert, va trebui să accesăm mecanismul fondului de solidaritate şi vreau să vă spun că în această după-amiază am avut o discuţie telefonică cu doamna comisar pentru politică regională a Comisiei Europene, Corina Creţu, şi am discutat despre acest aspect şi ne interesează să acţionăm cât se poate de repede în sprijinul oamenilor şi pe acest segment de asigurare a bunurilor şi de refacere a gospodăriilor afectate", a adăugat Carmen Dan.



Ea a subliniat că, potrivit unui prim bilanţ, în acest moment situaţia s-a stabilizat, iar etapa de intervenţie pentru salvarea de vieţi omeneşti a fost depăşită.



"Acum suntem într-o etapă de înlăturare a fenomenelor, a efectelor acestor fenomene, în paralel a început activitatea de evaluare a pagubelor. Ca principale concluzii, pentru că suntem după o perioadă îndelungată de luptă, de război cu apele. Vârful de intensitate a fost sâmbătă, 30 iunie, când au fost şi cele trei coduri roşii de inundaţii şi, dacă analizăm întreaga perioadă a acestor ultime 5 zile cu ploi semnificative, apreciem că au fost emise 172 de atenţionări şi avertizări meteorologice şi hidrologice de fenomene periculoase. Din păcate, în aceste 5 zile au fost înregistrate efecte mai mult sau mai puţin grave (...) aceste efecte s-au făcut simţite în 35 de judeţe şi în municipiul Bucureşti la nivelul a 285 de localităţi. Asta înseamnă arie foarte mare şi o încercare grea pentru autorităţile care gestionează situaţii de urgenţă", a mai spus Carmen Dan.



Ea a susţinut că în toate judeţele au fost înregistrate situaţii dificile, enumerând Bacău, Botoşani Covasna, Neamţ, Mureş, Suceava, Teleorman, Vrancea.



"Unităţile noastre au fost alertate la nivel de cod roşu, asta înseamnă că toţi angajaţii ministerului au fost în dispozitiv pentru a fi capabili să acţioneze", a mai spus ministrul de interne, îndemnând cetăţenii să ţină cont de recomandările transmise, iar autorităţile să fie într-o strânsă colaborare cu cetăţenii. AGERPRES