Ministrul Agriculturii: Pe 16 octombrie, minutul unu, începe alimentarea conturilor fermierilor cu sumele cuvenite

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent sâmbătă în judeţul Bihor, a reiterat că pe data de 16 octombrie, "minutul unu, la cumpăna nopţii", fermierii vor începe să primească subvenţiile.



"Am reuşit şi în acest an, printr-o justificare corectă la Comisia Europeană, să dăm fermierilor din România subvenţia în procent de 70% din plata respectivă. Peste tot cu 70%, în aşa fel încât lucrurile să meargă ca şi anul trecut", a precizat Petre Daea, la Valea lui Mihai, unde a participat la Festivalul "Bătutul nucilor".



"Pe data de 16 octombrie, minutul unu, la cumpăna nopţii, va începe alimentarea conturilor la fermieri cu sumele cuvenite", a punctat ministrul.



Petre Daea le-a mulţumit, în acest context, specialiştilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) care s-au încadrat în timp cu controalele, precum şi tuturor celor care au acţionat astfel încât fermierul să vină o singură dată la APIA numai atunci când depune cererea. "Şi au depus-o la timp, până pe 15 mai. Noi am fost singura ţară din Uniunea Europeană care nu am avut nevoie de prelungire şi pe 15 mai am încheiat depunerea de cereri", a arătat ministrul Agriculturii.

AGERPRES