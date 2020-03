Ministrul Economiei anunță că în România se vor produce măști de protecție, combinezoane și biocide

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat, la TVR, că au început discuțiile cu reprezentanți din industria de confecții pentru a începe producția de măști medicale și combinezoane, în contextul în care România și întreaga Europă se confruntă cu o criză majoră a echipamentelor de protecție în lupta împotriva COVID-19. Mai mult, mininistrul Economiei a anunțat că Farmec Cluj a primit aprobarea Guvernului pentru a începe producția de biocide.

„Acum am observat cât rău s-a făcut în România pentru că nu mai producem mare lucru de 10-15 ani. Producem confecții, am vorbit cu patronajul din zona confecțiilor și acum vom începe să producem măști și echipamente de protecție pentru medici. Acum ne chinuim să găsim materiale și vom începe să producem. Nu este greu să faci o astfel de schimbare. Gândiți-vă că un combinezon pentru medici este asemănător cu o salopetă. Avem linii de producție, am foarte multe solicitări la Minister pentru aceste schimbări. Problema noastră este să găsim materialele. Pentru măștile de protecție este ceva mai ușor, dar tot problema materialului rămâne. Am convingerea că în această săptămână vom găsi materialele și imediat ne vom apuca de lucru. În câteva zile vom produce măști de protecție în România. Vă mai dau o veste bună: Farmec Cluj a depus o cerere pentru a putea produce biocide. În România nu mai produce nimeni biocide și am discutat astăzi cu ministrul Sănătății, am deblocat și va începe producția de biocide, pentru a nu mai depinde doar de import. Cred că această criză ne-a trezit și pe noi și pe cei din Europa și mai cred că am înțeles cu toții cât este de important să producem materiale vitale în țara noastră. Importurile din China, ați văzut ce s-a întâmplat, s-au tăiat brusc. Cred că este momentul să repornim industria esențială în România. Nu vorbim doar despre materiale sanitare, vorbim despre toate produsele de care are nevoie o țară în situație de criză.”, a spus Virgil Popescu, în cadrul emisiunii ”România 9”, de la TVR.