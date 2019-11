Ministrul Economiei se întâlneşte miercuri după-amiază cu liderii minerilor din Valea Jiului

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se va întâlni miercuri după-amiază cu liderii minerilor din Valea Jiului, care vor să îi prezinte oficialului guvernamental problemele din acea zonă.



"Am o întâlnire la Ministerul Energiei cu liderii minerilor din Valea Jiului. Noi astăzi în şedinţa de Guvern am luat în primă lectură ordonanţa de urgenţă cu privire la acordarea veniturilor de completare pentru următorii doi ani pentru minerii din Valea Jiului. Este vorba de două companii, Închideri Mine Valea Jiului şi Complexul Energetic Hunedoara. Acele companii care au avut un program de închidere de mine notificat la Comisia Europeană şi pentru care ordonanţa în vigoare a expirat la 1 ianuarie 2018, dacă-mi aduc bine aminte, şi pentru care Guvernul PSD nu a făcut nimic timp de un an şi jumătate", a spus ministrul, în conferinţa de presă de la preluarea mandatului.



Popescu a adăugat că întâlnirea are loc la solicitarea minerilor, pentru ca aceştia să îi expună problemele din acea zonă.



Guvernul a discutat în primă lectură ordonanţa de urgenţă care rezolvă situaţia minerilor care protestează în minele Uricani şi Paroşeni, actul normativ intrând în circuitul de avizare, a anunţat, miercuri, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.



"În şedinţa de Guvern au fost discutate două acte normative. În primul rând, o ordonanţă de urgenţă în primă lectură care vizează situaţia minerilor blocaţi în mine la Uricani şi Paroşeni, este un act normativ solicitat de minerii care urmează să fie disponibilizaţi de la Societatea naţională de închidere mine Valea Jiului şi Complexul Energetic Hunedoara şi a cărui amânare nu mai poate fi acceptată. Prin urmare, acest act normativ reglementează situaţia veniturilor complementare pentru persoanele care urmează să fie disponibilizate şi în această privinţă, potrivit programului de disponibilizări, urmează să fie acordate venituri complementare pentru: în 2020 - 350 persoane, în 2021 - 362 de persoane şi programarea lor până în anul 2023", a afirmat Dancă după şedinţa de guvern.



El a spus că impactul bugetar în această privinţă pentru anul următor este de aproximativ 15 milioane lei şi că actul normativ a fost elaborat de aparatul de lucru de la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.



Proiectul de ordonanţă se referă la aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. şi Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024.

