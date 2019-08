Ministrul Energiei: Doar Parlamentul mai poate modifica OUG 114 şi legislaţia offshore

Lucian Alecu

Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 şi Legea offshore şi nu există niciun fel de intenţie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, în cadrul unei conferinţe.



"(OUG - n.r.) 114 este în Parlament, în comisie şi toate amendamentele pe care şi noi, şi alţii, am fi dorit să le aducem la 114, respectiv OUG 19, sunt acolo. Deci este în puterea Parlamentului să o modifice", a spus Anton, prezent la conferinţa Focus Energetic.



Lucrurile stau la fel şi în ceea ce priveşte o eventuală modificare a Legii operaţiunilor petroliere offshore, a continuat el.



"Pe partea de legislaţie offshore nu pot să vă spun, pentru că legislaţia... nu Guvernul modifică legislaţia offshore, ci Parlamentul. Dar, ceea ce vă pot spune este că Exxon a venit la Ministerul Energiei acum o lună de zile şi a cerut aprobare pentru a începe să construiască o staţie de comprimare a gazului imediat onshore, care nu foloseşte decât la comprimarea gazului pe care îl scoate din Marea Neagră", a susţinut ministrul.



Ulterior, întrebat dacă Guvernul nu are niciun fel de intenţie de a modifica OUG 114 şi Legea offshore, Anton a răspuns: "Da, asta am spus".



Legea operaţiunilor petroliere offshore a fost aprobată de Parlament în toamna anului trecut, însă investitorii din Marea Neagră au cerut modificarea ei.



Într-un document de poziţie publică, Asociaţia Româna a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN), precizează că "importanţa unui cadru fiscal stabil şi competitiv, stabilirea unui cadru de reglementare clar precum şi respectarea dreptului de a comercializa liber producţia proprie de gaze au reprezentat mesajele principale pe care ARCOMN le-a promovat constant, în această perioadă. Votul din Camera Deputaţilor, din 24 octombrie 2018, marchează încheierea procesului parlamentar de reexaminare cu o nouă variantă a legii, care afectează principiul stabilităţii, introduce noi taxe şi stipulează condiţii specifice privind modul de comercializare a producţiei".



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că Statele Unite ale Americii aşteaptă ca legislaţia din România în domeniul energiei să fie ameliorată.



"Există această preocupare şi ea a fost adusă în discuţie, însă într-o notă optimistă. Preşedintele Trump şi ceilalţi prezenţi au exprimat aşteptarea că această legislaţie să fie ameliorată pentru a creşte atractivitatea României pentru investitorii americani şi sunt convins că aceste lucruri se pot realiza", a spus Iohannis în declaraţia susţinută la Ambasada României din SUA, cu referire la legea offshore şi OUG 114.



El a fost întrebat şi dacă anunţul Exxon privind retragerea din România ar avea legătură cu modificările aduse legislaţiei.



"Nu vreau să fac speculaţii, însă această chestiune a fost adusă în discuţie şi eu cred că vom primi clarificări în perioada imediat următoare", a arătat Iohannis.

AGERPRES