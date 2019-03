Ministrul Finanţelor: Avem răspuns de la Banca Centrală Europeană că avizează proiectul de modificare a OUG 114

Proiectul de modificare a OUG 114 a primit aviz de la Banca Naţională a României, iar Banca Centrală Europeană, căreia i s-a cerut un punct de vedere, a răspuns că îl avizează, a declarat miercuri seara, la Digi24, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici.



Acesta a precizat că formula privind utilizarea unui nou indice de referinţă bazat pe tranzacţiile interbancare este o formulă discutată cu BNR.



"Uitaţi-vă pe ultimele luni ce a însemnat ROBOR la cotaţii, ce înseamnă acest nou indice de referinţă bazat pe tranzacţii interbancare şi o să vedeţi diferenţa de la lună la lună, în sensul că cel pe tranzacţii e mult mai jos. Aceasta este formula pe care am discutat-o cu Banca Naţională. Domnul Vasilescu (Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României n.r) nu ştiu unde a fost dânsul, probabil a fost ocupat cu altceva. Este un aviz primit din partea Băncii Naţionale pe acest proiect de Ordonanţă aflat în şedinţa de Guvern din această săptămână. Este convenit cu banca centrală, este trimis la Banca Centrală Europeană pentru punct de vedere. S-a discutat cu Asociaţia Română a Băncilor la masă, la Finanţe, ieri. Avem răspuns de la Banca Centrală Europeană: avizează acest proiect. Îl avizează", a explicat Teodorovici.



El a subliniat că în ordonanţa de modificare a OUG 114 intră sistemul bancar, Pilonul II de pensii, partea de comunicaţii, partea de energie şi altele de ordin tehnic.



"Ce s-a agreat cu fiecare actor din piaţă, de către colegii mei, domnul ministru Alexandru Petrescu (ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale n.r), domnul ministrul Anton Anton (ministrul Energiei, n.r) şi ceilalţi colegi sunt prinse în această Ordonanţă de Urgenţă. Se poartă discuţii în continuu, şi azi, şi mâine vor mai fi discuţii. Mâine la ora 12:00 avem Consiliu Economic şi Social pentru avize, aşa cum prevede legea. Nu ştiu de ce tot timpul cineva încearcă să inducă ideea că cineva ascunde informaţii. Nu ne permitem, nici eu ca ministru de Finanţe, nici doamna prim ministru, nici alţi membri ai Guvernului. Nu ascundem, nu manipulăm cifre", a spus Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a mai afirmat că a primit în scris şi propuneri de la ARB, o parte dintre aceste propuneri sau observaţii fiind preluate în actul normativ, iar pentru celelalte s-au oferit explicaţii pentru care motiv nu sunt luate în calcul.



"Nu trebuie să fie toată lumea fericită. Eu am spus că plecăm ca şi Guvern de la ce am urmărit prin această Ordonanţă: să protejam interesele celor din România, fie ele persoane fizice, fie companii private cu capital românesc. Acesta este scopul ordonanţei şi care va fi atins", a adăugat şeful MFP.



Întrebat de ce nu are loc joi şedinţa de Guvern, Eugen Teodorovici a răspuns că premierul Viorica Dăncilă are agenda extrem de încărcată, sunt câteva întâlniri importante cu colegi din Bulgaria, din Grecia şi probabil acesta este motivul pentru care şedinţa Executivului se va ţine vineri.AGERPRES