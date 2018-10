Ministrul Finanţelor: O nouă rectificare bugetară va avea loc undeva în luna noiembrie

O nouă rectificare bugetară va avea loc undeva în luna noiembrie, pentru că numai până la finalul acestei luni ai voie să faci a doua rectificare, a anunţat, marţi, la TVR1, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, adăugând că şi proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie aprobat tot până în noiembrie.



"Avem în calcul o nouă rectificare bugetară în noiembrie. Aşa am spus la început. Era undeva în octombrie, dar s-a întârziat prima rectificare, automat undeva în noiembrie, pentru că oricum până la final de noiembrie ai voie să faci a doua rectificare (...). A fost anunţată încă de la prima rectificare că planificăm în anul 2018 două rectificări bugetare, una în iulie, dar s-a întârziat până în septembrie şi aveam în octombrie cea mai două rectificare şi, la fel, automat s-a mutat în noiembrie, oricum fiind ultimul termen final de lună să poţi face a doua rectificare", a spus Teodorovici.



El a precizat că după cea de a doua rectificare bugetară se va şti dacă salariul minim va creşte înainte de 1 ianuarie 2019.



Nu în ultimul rând, Teodorovici a precizat că până la finalul lunii noiembrie trebuie aprobat şi proiectul de buget pentru anul 2019.



"Până la final de noiembrie vine şi bugetul pe 2019, care trebuie şi el aprobat de Guvern, dar ca să am bugetul propus pe masa Guvernului trebuie să avem în prealabil două chestiuni foarte importante: Hotărârea de Guvern cu salariul minim pe economie, din calcul să vezi cum faci anul viitor bugetul şi formula aceea de calcul pentru autorităţile publice locale, pentru că noi am promis că impozitul pe venit trece sută la sută la nivel local şi la fel trebuie să ai baza legală ca să poţi să o iei în calcul când faci bugetul pe 2019. Vor fi în noiembrie cel târziu şi aceste acte normative emise de Guvern", a adăugat Teodorovici.AGERPRES