Ministrul Mediului anunță că va vizita cele trei depozite de deșeuri din Capitală

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a anunţat marţi că, în perioada următoare, va vizita cele trei depozite ecologice de deşeuri din Capitală (Vidra, Chiajna şi Glina), afirmând, totodată, că prelungirea contractului cu operatorul gropii de gunoi de la Chiajna este atributul exclusiv al Primăriei Municipiului Bucureşti.



"Voi vizita personal toate cele trei depozite de deşeuri din Bucureşti - cele două funcţionale (Vidra şi Chiajna - n. r.) şi cel care astăzi este închis (Glina - n. r.), pentru că nu are autorizaţie de mediu şi nici nu a solicitat asta. În legătură cu groapa de gunoi de la Chiajna, vreau să precizez că este atributul exclusiv al Primăriei Municipiului Bucureşti care va hotărî dacă la finalul lunii martie, când expiră contractul cu acest operator, îl va prelungi sau nu. Este de datoria Primăriei Municipiului Bucureşti de a identifica soluţii alternative, fie de depozitare, fie de eliminare a deşeurilor din Capitală. Astăzi, conform datelor pe care le avem se pot depozita la toate cele trei gropi de gunoi, dar doar două - Vidra şi Chiajna - sunt operaţionale, iar Glina nu a solicitat încă autorizaţia de mediu", a spus Alexe, înaintea întâlnirii pe care o are la sediul ministerului de resort cu reprezentanţii a zece autorităţi publice locale.



În privinţa autorităţilor publice locale, doar patru oraşe - Măgurele, Bacău, Galaţi şi Brăila - au elaborat şi asumat un Plan de management pe calitatea aerului.



"Avem această întâlnire cu cele zece administraţii publice locale, plus Consiliul Judeţean Prahova, pentru a vedea exact de ce nu au reuşit încă să-şi facă un plan de calitate a aerului sau care este gradul de implementare a măsurilor din acest plan. Trebuie să recunosc că, după ce au fost aceste discuţii cu cele trei oraşe unde avem infringement - Bucureşti, Braşov şi Iaşi - suntem preocupaţi ca locuitorii din toate marile oraşe ale României să beneficieze de un aer curat, respirabil şi, evident, ca sănătatea populaţiei să nu fie afectată. Măgurele, Bacău, Galaţi şi Brăila au un Plan de calitate a aerului deja elaborat şi asumat. În cadrul şedinţei de astăzi, vom vedea cum stau cu implementarea măsurilor din acest plan. Întreaga noastră reţea de monitorizare a calităţi aerului, cu toate cele 148 pe care le avem astăzi, plus cele 15 din modernizare şi 15 care vor veni, acoperă astăzi întreaga suprafaţă a României", a menţionat ministrul.



Acesta a adăugat că, în prezent, nu există proceduri de infringement sau pre-infringement în relaţia cu Comisia Europeană în cazul celor zece administraţii publice locale invitate la discuţii la Ministerul Mediului.



"În cazul celor zece administraţii publice locale nu suntem încă în procedură de infringement sau pre-infringement în relaţia cu Comisia Europeană, dar suntem preocupaţi ca, odată cu închiderea procedurilor pe care le avem, să nu ajungem în situaţia în care să avem altele deschise. În momentul de faţă, toate aceste administraţii au fost informate, sunt într-o corespondenţă cu Ministerul Mediului sau cu instituţiile din subordine şi îmi afirm încă o dată sprijinul pe care poate să-l ofere Ministerul Mediului sau instituţiile din subordine pentru elaborarea acestor planuri de calitate a aerului, pentru implementarea acestor măsuri şi să creăm împreună cadrul ca cetăţenii României să beneficieze de un aer curat şi starea de sănătate a populaţiei să nu aibă de suferit", a subliniat Costel Alexe.



Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor se întâlneşte, marţi, la sediul instituţiei, cu reprezentanţii autorităţilor locale din zece oraşe din ţară care trebuiau să realizeze planurile de calitate a aerului sau sunt în diverse etape de elaborare/aprobare a acestui document.



La discuţii au fost invitaţi primarii din Bacău, Brăila, Galaţi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Piteşti, Ploieşti, Constanţa, Măgurele (din judeţul Ilfov), comuna Brazi, dar şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova.

