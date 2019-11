Ministrul Muncii: Creşterea contribuţiilor la Pilonul II de pensii nu micşorează Pilonul I

Intenţia Ministerului Muncii de a creşte nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii nu micşorează cu nimic suma aferentă Pilonului I, deoarece în mod istoric suma din Pilonul I a fost acoperită din Bugetul de Stat, a declarat marţi ministrul Muncii, Violeta Alexandru.



"Nu intenţionăm schimbări în privinţa contribuţiilor la Pilonul I, cât intenţionăm să avem discuţii tehnice cu cei din Ministerul de Finanţe şi să ne lămurim asupra modului în care se colectează toate contribuţiile în Pilon. Sunt conştientă că sunt decizii pe care trebuie să le iau alături de Ministerul de Finanţe şi vă asigur că sunt genul de om care ia decizii pe baza unor evaluări obiective. Intenţia noastră este să creştem contribuţia la Pilonul II, a se înţelege că acest lucru nu micşorează cu nimic suma aferentă Pilonului I, pentru că istoric suma aceasta a fost acoperită de Bugetul de Stat, dar intenţia noastră este să încurajăm economiile pe durata activităţii profesionale la nivelul angajatorilor şi să-i determinăm pe aceştia să aibă o atitudine responsabilă cu privire la perioada din a doua parte a vieţii, adică să gândească planificat şi să-şi economisească fonduri astfel încât să beneficieze la pensie de veniturile pe care orice om civilizat are dreptul să le pretindă după ani de muncă", a afirmat Violeta Alexandru, în prima zi din mandatul său de ministru al Muncii.



Aceasta a precizat că va iniţia o serie de discuţii cu administratorii fondurilor private de pensii, pentru creşterea randamentului sumelor administrate şi pentru creşterea transparenţei privind aceste fonduri.



"Deschid o serie de consultări cu administratorii fondurilor private de pensii şi în cel mai scurt timp vom avea şi în această privinţă, pe lângă măsurile pe care înţeleg să le anunţ împreună cu ministrul de Finanţe, măsuri care privesc creşterea sumelor pentru Pilonul II, am în vedere şi discuţii cu aceşti administratori, astfel încât să facem un pas înainte în ceea ce priveşte activitatea dânşilor, pentru creşterea randamentului sumelor administrate, respectiv pentru creşterea transparenţei şi în general pentru a putea informa românii în mod corespunzător ca să simtă siguranţă în ceea ce priveşte transferul către Pilonul II", a afirmat Violeta Alexandru.



La finalul audierilor parlamentare de miercuri, 30 octombrie, ministrul desemnat pentru Muncă preciza că nu are intenţia de a reduce contribuţia la Pilonul I, dar că are nevoie de a accesa, ca ministru, informaţiile din Guvern privind situaţia fondurilor de pensii, pentru a putea da mai multe detalii despre situaţia pensiilor.



"Intenţia noastră nu este să reducem contribuţia la Pilonul I, dar, ca orice om serios, am nevoie să fac nişte calcule înainte de a lansa în spaţiul public anumite intenţii de reglementare, şi cum spuneam, acest lucru trebuie făcut de o manieră care să nu genereze emoţii în spaţiul public. Sunt un om riguros, care lucrează pe cifre, pe analize, la nivel de intenţie v-am răspuns, dar urmează să documentăm pe măsură ce avem acces la cifre. (...) Vă spuneam care este intenţia şi am subliniat că toate calculele ulterioare intrării în aparatul administrativ pe baza datelor pe care le vom găsi ne vor permite să avem un punct de vedere tehnic. Vă spuneam care este intenţia noastră în acest moment. Nu am cum, din afara Guvernului, fără să am acces la date, să fac nişte afirmaţii tranşante în această privinţă", a precizat Violeta Alexandru la finalul audierilor.



Ministrul Muncii nu a putut preciza atunci din ce surse intenţionează să crească contribuţiile la Pilonul II.



Noul Guvern PNL nu a anunţat până în prezent vreo intenţie de a creşte impozitele pe muncă.

