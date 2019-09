Ministrul Muncii susţine nevoie corelării planului de învăţământ cu cerinţele de pe piaţa muncii

Captura Antena 3

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a subliniat, luni, cu prilejul deschiderii noului an şcolar, necesitatea corelării planului de învăţământ cu piaţa forţei de muncă din România.



Budăi, care a participat la festivitatea de deschidere a anului şcolar la Şcoala 6 "Grigore Antipa" din municipiul Botoşani, a afirmat că şcoala românească trebuie să asigure forţă de muncă calificată pentru economia românească.



"Trebuie să avem un plan. De aceea există şi învăţământul dual, de aceea am înfiinţat în acest an mai multe şcoli cu clase profesionale tocmai din dorinţa de a corela planul de învăţământ cu cerinţa de pe piaţa forţei de muncă, discutând, bineînţeles, cu patronatele din România. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne întoarcem la ceea ce noi ne-am dorit cândva, acea forţă de muncă calificată, bineînţeles fiind problema fiecărui guvern, indiferent de culoarea lui politică, să se îngrijească să fie şi bine plătită", a afirmat Budăi.



El a militat pentru o comunicare eficientă între administraţie, sindicate şi patronate pe tema calificării forţei de muncă.

