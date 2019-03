Ministrul pentru Românii de Pretutindeni susţine mutarea ambasadei la Ierusalim

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat luni că susţine decizia Guvernului legată de mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constituţiei, precizând că deocamdată nu a primit nicio solicitare din partea comunităţii din această ţară cu privire la anunţul premierului Viorica Dăncilă.

"Deocamdată nu am primit nicio solicitare din partea comunităţii din Israel a evreilor originari din România. Suntem în permanent contact cu toţi cetăţenii români de pretutindeni, chiar şi astăzi am avut vizita unei autorităţi din Marea Britanie. Vom vedea ce va fi", a spus ea înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Intotero a adăugat că susţine decizia Guvernului.

"Am văzut declaraţia doamnei prim-ministru, a fost o decizie a Guvernului. Bineînţeles, în calitate de membru al Guvernului şi în calitate de om politic, susţinem toate aceste decizii, aşa cum a spus şi domnia sa, cu respectarea Constituţiei. Mai departe, pentru momentul de faţă, în calitate de ministru al românilor de pretutindeni, suntem în contact cu toţi românii de pretutindeni", a afirmat Intotero.

Duminică, premierul Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în Statele Unite, a anunţat că Ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim după "finalizarea analizei" şi "în deplin consens".

În replică, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că, prin această declaraţie, prim-ministrul Viorica Dăncilă "demonstrează, încă o dată, totala sa ignoranţă în domeniul politicii externe", potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Duminică seară, premierul Viorica Dăncilă a revenit asupra declaraţiei sale şi a precizat că decizia în privinţa ambasadei va fi luată doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Constituţie.

