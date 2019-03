Ministrul Transporturilor: Nu voi mai anunța când merg pe șantiere

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, sâmbătă, că nu va mai anunţa dinainte când va merge pe şantiere, pentru a vedea constructorii cum lucrează cu adevărat, precizând că a înţeles foarte clar mesajul românilor şi că răbdarea tuturor a ajuns la o limită.



"Încă din prima săptămână de mandat, m-am dus pe autostrăzi. Vremea a fost benefică construcţiei şi avansării stadiului fizic la autostrăzi. Le-am spus constructorilor: "Nu vă prevalaţi de faptul că aşteptăm 15 martie, conform normativului, să începem mobilizarea. Lucraţi la structuri, chiar dacă plouă, bun, nu lucrăm la terasament, dar lucrăm la structuri. În condiţiile în care nu o s-o faceţi eu cred că răbdarea noastră, a tuturor românilor, a ajuns la o limită". Eu nu le mai permit. Voi prezenta situaţia să vadă şi românii cine munceşte şi cine nu munceşte", a spus Cuc, într-o conferinţă de presă.



El a arătat că firmele care nu şi-au făcut treaba nu au fost sancţionate suficient până acum.



"Unde nu sunt mobilizaţi, pleacă acasă şi trei ani nu mai au ce căuta în România, le dăm certificat constatator negru şi am încheiat discuţia. Ce tot stăm atâta să le zic de fiecare dată când mă duc pe şantiere. Le-am zis că nu voi mai anunţa când plec, voi anunţa presa cu o oră jumate-două înainte să ajung pe şantier. Nu mai am de ce să anunţ dinainte. Să văd acolo cum aduc 20 de utilaje, cum am văzut la cei de la Aktor, în condiţiile în care plouase cu o zi înainte? Despre ce vorbim? Aici este o problemă de asumare. Înţeleg că sunt un consorţiu mare, dar nu pot să înţeleg că vin în România să ia nişte bani şi nu-i muncesc şi mai fac şi "claim-uri" pe deasupra. Păi românii noştri de ce nu fac "claimuri", de exmplu", a susţinut ministrul.



Cuc a precizat că se va uita cu atenţie şi la modul în care aceste mari consorţii îşi plătesc la timp subcontractorii, acesta putând fi un motiv de reziliere a contractului.



"De ce avem subcontractori neplătiţi, din moment ce ei îşi primesc plata la zi? Nu-i voi mai evalua doar la calitate, termen de finalizare, care oricum a fost depăşit. Mă voi uita şi la plata subcontractorilor, pentru că noi trebuie să avem grijă de capitalul românesc, de firmele de construcţii, aşa cum sunt ele, mici, mari, dotate, trebuie să ne asigurăm că aceşti oameni îi plătesc. Dacă nu îi plătesc, la fel va fi un motiv de reziliere", a continuat oficialul guvernamental.



El a adăugat că în fiecare sâmbătă va organiza o conferinţă de presă pe care a numit-o "Ora infrastructurii".



"Este o premieră în Ministerul Transporturilor, în care vom face o radiografie a stării şantierelor. Cetăţenii trebuie să fie foarte bine informaţi cu privire la progresul fizic pe care îl fac antreprenorii care lucrează pe şantierele României, precum şi problemele legate de finanţare şi eventualele blocaje care pot apărea pe parcursul implementării acestor proiecte. Vreau să transmit un semnal foarte clar pentru antreprenori: ori muncesc şi-şi respectă contractele, ori pleacă acasă. Voi avea toleranţă zero pentru aceia care nu-şi îndeplinesc termenele contractuale. Eu am înţeles foarte clar mesajul românilor, iar răspunsul meu este simplu: voi sta pe şantiere, atât ziua, cât şi seara, atât anunţat, cât şi neanunţat", a subliniat Razvan Cuc.

AGERPRES