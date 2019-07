Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că l-a numit drept secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de externe al României, Mircea Geoană, a anunțat Radu Tudor la Antena 3

Anunțul a fost făcut pe siteul NATO.

"Sunt bucuros să anunț numirea lui Mircea Geoană drept următorul secretar general adjunct. Este un avocat ferm al legăturii transatlantice și va aduce o experiență îndelungată în calitate de om de stat și diplomat la acest post. El va fi primul român care deține această funcție importantă.

Sunt foarte recunoscător pentru Rose Gottemoeller. Abilitățile diplomatice și expertiza ei în politica internațională de securitate au fost de neprețuit Alianței, deoarece NATO continuă să se adapteze la un mediu de securitate mai imprevizibil ", a declarat Jens Stoltenberg.

Mircea Geoana a fost președinte al PSD și președinte al Senatului, ocupând și funcțiile de ambasador al României în SUA și ministru de Externe în Guvernul condus de Adrian Năstase.

Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4