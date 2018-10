Mişcarea România Împreună susţine că PSD-ALDE adoptă decizii legislative prin care statul poate fi furat

Mişcarea România Împreună (RO+) susţine că majoritatea PSD-ALDE "continuă să mutileze cadrul legislativ" şi adoptă măsuri prin care statul poate fi furat.



"Mişcarea România Împreună (RO+) atrage atenţia că, sub perdelele de fum lansate special ca să deturneze publicul de la agende personale, majoritatea PSD-ALDE continuă să mutileze cadrul legislativ. Ultima decizie prin care încearcă să se scape pe sine şi pe acoliţii săi prevede măsuri prin care poţi fura liniştit statul şi, dacă eşti prins, să dai banii înapoi fără să mai mergi la puşcărie", se arată într-un comunicat de presă al Mişcării România Împreună transmis miercuri.



Potrivit sursei citate, sub aparenţa unor măsuri fiscale prin care se încearcă recuperarea furtului "se oferă prilejul de a scăpa de puşcărie, nicidecum o soluţie onestă şi funcţională".



Anca Dragu, fost ministru al Finanţelor în Guvernul Cioloş, a afirmat că "se lucrează din greu la reducerea riscurilor pentru cei care fură de la stat".



"Practic, poţi fura şi, dacă nu se prinde nimeni că ai furat bani de la stat, poţi scăpa bine mersi. Dacă totuşi se prinde şi te trage la răspundere, ţi se oferă soluţia să dai banii înapoi şi eşti bine mersi. Bugetul de stat este, în viziunea actualilor decidenţi politici, un sac fără fund din care poţi fura liniştit dacă ai nervii tari şi conexiunile necesare. Nu se mai pedepsesc faptele şi se oferă variante să îţi trăieşti viaţa liniştit, cu regretul că ai avut ghinion când ai furat. Însă oportunităţi similare nu i se oferă şi cetăţeanului obişnuit care are nevoie de servicii de sănătate şi educaţie sau de infrastructură. El aşteaptă ca statul să se concentreze pe bunăstarea sa. În tot acest timp, statul, prin majoritatea parlamentară, se preocupă de binele infractorilor. Se dă liber la furat prin lege", a declarat Dragu.



Conform RO+, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat marţi un raport de admitere pentru proiectul iniţiat de Cătălin Rădulescu, modificat de deputaţii PSD şi UDMR, astfel încât persoanele acuzate de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală sau chiar de condamnare dacă achită prejudiciul integral, la care se adaugă 20% din suma datorată, prevedere de care se poate beneficia o singură dată. Plata prejudiciului nu trebuie făcută imediat, ci se acordă o "perioadă de graţie" de 3 ani, iar clemenţa se aplică şi în cursul judecăţii penale, până la finalizarea procesului, în aceleaşi condiţii, se mai spune în comunicat. AGERPRES