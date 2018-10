Modificare IMPORTANTĂ a Legii privind vânzarea terenurilor agricole. Ministrul Agriculturii a explicat schimbările

Legea privind vânzarea terenurilor agricole se modifică în Parlamentul României în aşa fel încât accesul să fie uşor şi direct pentru cumpărătorii români, a declarat, marţi seara, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea.



El a fost întrebat dacă poate să spună cât teren agricol a fost vândut străinilor.



"Nu vă pot spune. Lăsaţi-mă să aduc date exacte! Eu nu mă joc cu cifrele, eu nu mă joc cu vorbele. Le voi da exact şi cât de curând", a dat asigurări Daea.



În ceea ce priveşte modificările pe Legea privind vânzarea terenurilor către cetăţeni străini, ministrul Agriculturii a afirmat că "sunt acţiuni excepţionale făcute în Parlamentul României", astfel încât fermierii români să poată avea acces uşor la terenul respectiv.



"Nu modific eu această lege. Parlamentul României modifică această lege, iar modificarea a pornit de la o decizie politică pe care a luat-o Liviu Dragnea. Modificarea este în aşa fel încât să aibă acces uşor fermierii români la terenul respectiv. O să vedeţi exact, concret, cum se va derula această lege. A trecut de Camera superioară. Accesul o să fie uşor, direct pentru cumpărătorii români. Această lege trebuie să răspundă şi unor condiţii externe, în condiţiile în care piaţa este liberă", a spus şeful MADR.



Întrebat care mai este preţul unui hectar de teren agricol în România, Daea a răspuns: "Un hectar de teren costă de la 2.000 de euro la 60.000 de euro, depinde de zonă. Vă spune ministrul Daea".



"Duceţi-vă la Matca, în Galaţi, să vedeţi că atât este! Este cel mai mare bazin legumicol. Dacă intri în Matca vezi casele acoperite de luciul solariilor şi al serelor. Acolo, în fiecare zi, câte 4-5 tiruri de legume pleacă în afară, în Lituania, Estonia, Polonia. Se produc legume pentru alţii. La Peretu, aici, lângă Roşiorii de Vede, se iau cartofii şi se exportă în Polonia", a precizat oficialul de la Agricultură.



Acesta a subliniat că anul agricol 2018 este mai bun ca anul trecut, iar despre însămânţările din toamnă a menţionat că după ce vor veni ploile se va vedea câmpul cum înverzeşte.



"Vedeţi, eu sunt agronom, când însămânţezi în uscătură şi cu condiţia să vină şi ploile o să avem o răsărire uniformă şi o să vedeţi câmpul după o săptămână cum înverzeşte. Aştept acest moment, cum de altminteri pe anumite zone nu aştept. De ce nu aştept? Pentru că pe 70.000 de hectare am început să dăm drumul la sistemele de irigaţii, acolo unde sunt culturile de grâu sau de rapiţă în sistemele de irigaţii am început să dăm o normă mică de răsărire pentru a scoate plantele la suprafaţă", a explicat Daea.



Întrebat dacă şi-a depus mapa cu toate realizările şi proiectele, în condiţiile în care întreg aparatul guvernamental este într-o procedură de evaluare, Daea a răspuns: "Eu o am tot timpul cu mine".



"Eu sunt foarte atent, o am cu mine în fiecare loc unde mă duc, chiar dacă la biserică mă duc. Am o geantă în care am programul de guvernare. Eu pe ăla îl urmăresc. Programul meu de guvernare este la virgulă (...)", a adăugat ministrul Agriculturii. AGERPRES