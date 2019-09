Moțiunea de cenzură, pe ultima sută de metri. Opoziția susține că are voturile. PSD pregătește lovitura

Christian Silva/Intact Images

Un parlamentar voteaza cu bile pentru numirea vicepremierului Dan Nica in functia de Ministrul al Administratiei si Internelor, in timpul sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, miercuri, 11 februarie 2009. Dan Nica a fost validat de catre Parlament in functia de Ministru al Administratiei si Internelor. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Christian Silva