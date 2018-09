Mureşan: Guvernul nu are niciun obiectiv concret de mandat pentru preşedinţia Consiliului UE

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că România riscă o preşedinţie slabă a Consiliului Uniunii Europene, în contextul în care, cu 100 de zile înainte de a prelua mandatul, Guvernul Dăncilă nu are niciun obiectiv concret.



"Începând de duminică mai rămân doar 100 de zile până când România va prelua, pentru prima dată, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019. Este o mare oportunitate, pe care o primim doar o dată la 14 ani, de a ne evidenţia la nivel european, dar şi de a pune priorităţile noastre pe lista priorităţilor europene. Din păcate, cu actualul guvern, riscăm ca niciuna dintre aceste oportunităţi să nu fie fructificată, iar preşedinţia română să fie un eşec. În primul rând, cu doar 100 de zile înainte de a prelua acest mandat important, Guvernul României nu are niciun obiectiv concret de preşedinţie, lucru nemaiîntâlnit până acum", arată Mureşan.



El menţionează că Bulgaria, care a deţinut preşedinţia în prima jumătate a acestui an, a avut drept obiectiv integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest, Austria, care deţine în prezent preşedinţia, are, printre obiective, creşterea competitivităţii UE prin digitalizare, iar Estonia, deţinătoare a preşedinţiei din a doua parte a anului 2017, a susţinut, printre priorităţi, creşterea siguranţei în Europa.



"Guvernul Dăncilă a prezentat până acum, în loc de priorităţi concrete, doar o listă lungă în care au fost menţionate aproape toate subiectele de pe agenda europeană din ultimii ani", spune Mureşan.



Liberalul subliniază că actualul guvern nu are niciun obiectiv concret şi nici nu doreşte să îl aibă, amintind "declaraţia nefericită" din această săptămână a ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, care a afirmat că România nu trebuie să promoveze obiective proprii în timpul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, ci are doar un rol de mediator.



"Este grav că ministrul cu unul dintre cele mai importante portofolii din Guvern nu ştie că, pe lângă rolul evident de mediator, fiecare ţară îşi asumă priorităţi concrete de preşedinţie. De asemenea, şi pe marile teme europene, unde avem rol de mediator, România trebuie să-şi asume obiective. Românii merită mai mult decât o preşedinţie după motto-ul 'vom trăi şi vom vedea' sau 'lasă că merge şi aşa'", arată Mureşan.



El precizează şi că România riscă un eşec al preşedinţiei Consiliului UE, deoarece membrii cabinetului condus de prim-ministrul Dăncilă nu au pregătirea necesară să gestioneze acest mandat.



"În timpul preşedinţiei române se vor lua decizii extrem de importante în Consiliul UE. Aceste decizii vor trebui adoptate la nivel ministerial, în şedinţe conduse de miniştrii Guvernului Dăncilă. Or, cum va putea ministrul Agriculturii, Petre Daea, să obţină un consens pe viitorul Politicii Agricole Comune, când şi-a dovedit lipsa de competenţă în a gestiona pesta porcină, ceea ce a dus la pagube de sute de milioane de euro pentru fermierii români? Cum va putea ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, să conducă o şedinţă în care se iau decizii extrem de importante privind politicile de migraţie şi de securitate la nivel european, când toată Europa ştie că acest ministru este răspunzător de atacurile jandarmilor asupra persoanelor care protestau paşnic în Piaţa Victoriei în data de 10 august? Or câtă credibilitate ar avea acest Guvern în a negocia un acord privind bugetul multianual al UE post-2020, estimat la peste 1.100 de miliarde de euro, când consilierul economic al prim-ministrului şi responsabilul de facto al politicilor economice în acest Guvern este un condamnat penal pentru fapte de corupţie?", afirmă europarlamentarul.



El indică faptul că Guvernul Dăncilă şi-a pierdut întreaga credibilitate la nivel european în urma atacurilor repetate la statul de drept şi la independenţa justiţiei.



"Niciun guvern european responsabil nu va avea încredere în deciziile propuse de un executiv care a atacat constant statul de drept şi care a propus legi prin care este slăbit actul justiţiei. La fel cum niciun guvern european responsabil nu va privi cu seriozitate propunerile în domeniile economice ale unui executiv care a transformat România din una dintre cele mai stabile economii ale UE, în una dintre cele mai instabile economii, înregistrând creşteri-record ale inflaţiei, deficitului bugetar şi datoriei publice", afirmă Mureşan.



Eurodeputatul punctează că preşedinţia Consiliului UE este o oportunitate pentru România.



"În cele şase luni în care România va deţine preşedinţia, Europa se va uita spre noi mai mult decât s-a uitat vreodată de la momentul aderării noastre. Din păcate, acest Guvern nu vede preşedinţia ca pe o oportunitate, ci ca pe o povară de care vrea să scape cât mai repede. Vreau o preşedinţie română care să lase mai mult în urmă decât îşi pot imagina prim-ministrul Dăncilă şi ministrul Teodorovici. Vreau o preşedinţie cu rezultate concrete care să schimbe în bine viaţa românilor, nu doar o preşedinţie a declaraţiilor vagi. Preşedinţia este o oportunitate de a pune România pe harta Uniunii Europene, o oportunitate pe care, într-o Uniune de 28 de state, o primim doar o dată la 14 ani. Ne trebuie un guvern care să ştie cum să obţină beneficii pentru România incluzând priorităţile noastre în cadrul priorităţilor europene. Mai avem 100 de zile la dispoziţie pentru a oferi românilor acel guvern care să-i reprezinte cu cinste în timpul preşedinţiei", conchide Mureşan. AGERPRES