Natalia Intotero: PSD nu trece prin cel mai fericit moment

Vicepreşedintele PSD, Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a declarat joi, la Galaţi, că partidul din care face parte nu trece prin cel mai fericit moment, dar că problemele interne ale formaţiunii politice vor fi clarificate vineri, când va avea loc şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN).



"PSD nu trece prin cel mai fericit moment, însă cred că noi, în continuare, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din ţară, din afara graniţelor, iar chestiunile politice le vom discuta şi le vom clarifica mâine (la CExN - n.r.)", a spus Intotero.



Chestionată dacă va avea un cuvânt de spus în şedinţa CExN, ţinând cont de faptul că este vicepreşedinte la nivel naţional şi ministru, Intotero a răspuns: "Cuvântul îl voi spune mâine în şedinţă, astăzi sunt aici pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni şi chiar aş vrea ca de aici să pornească ştiri prin care să încercăm cu toţii să avem cât mai puţine cazuri de acest gen. Azi-dimineaţă am primit mesajul disperat al unei doamne diriginte care îmi spunea că elevul ei merituos a decedat undeva în Marea Britanie şi părinţii nu ştiu cum să îl aducă acasă. Şi acesta este un alt caz printre sutele de cazuri, din păcate, care se întâmplă zilnic. Aceasta este preocuparea mea".



La întrebarea dacă activitatea ministerului pe care îl conduce şi a guvernului, în general, este afectată de frământările din PSD, demnitarul social-democrat a afirmat: "Eu alerg, de două zile am fost la Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, la dumneavoastră astăzi, în următoarele ore la Brăila. Noi încercăm să ne face datoria".



Intotero nu a vrut să comenteze dacă a fost corect sau nu ca problemele din PSD să apară întâi în presă sub forma unei scrisori.



Ministrul Natalia Elena Intotero a participat joi, la Galaţi, la un eveniment organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul campaniei "Informare acasă! Siguranţă în lume", la care au participat primari şi directori de instituţii deconcentrate din judeţ. AGERPRES