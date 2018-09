Neacşu: Tot ce am de spus, voi spune în faţa colegilor de partid; aşa mi se pare normal

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat joi, referitor la situaţia din partid, că i se pare normal ca tot ceea ce are de spus să comunice colegilor de partid, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional.



"Tot ce am de spus voi spune în Comitetul Executiv. (...) Am spus ieri ce aveam de spus. Voi mai spune în faţa colegilor de partid, că aşa mi se pare normal. Nu mă provocaţi, dacă am spus că voi spune la Comitetul Executiv, aşa voi face", le-a răspuns Neacşu, la Palatul Parlamentului, ziariştilor care l-au întrebat despre scrisoarea deschisă prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea.



Marian Neacşu a făcut aceste declaraţii după ce a ieşit din biroul liderului grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu.



Miercuri, el afirma că scrisoarea deschisă dată publicităţii de cei trei vicepreşedinţi ai PSD conţine o serie de principii sănătoase privind acţiunea politică a partidului, care din păcate au fost abandonate în ultima perioadă.



"Sunt întru totul favorabil ideii de revenire la modul colegial şi democratic de luare a deciziilor în partid şi, mai ales, celei de asigurare a continuităţii şi mai ales a coerenţei guvernării. În calitate de secretar general, propun ca în perioada imediat următoare acest document să fie analizat de toate organizaţiile partidului şi dezbătut în cadrul Comitetelor Executive Judeţene, astfel încât preşedinţii de organizaţii să participe la Comitetul Executiv Naţional cu un mandat clar din partea membrilor de partid. În felul acesta vom păstra şi unitatea partidului şi guvernarea şi vom putea să privim cu încredere către alegerile de anul viitor", a subliniat Marian Neacşu.