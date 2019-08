Negocierile PSD-ALDE ar fi eșuat

Partidul lui Călin Popescu Tăriceanu va semna astăzi o alianţă cu formaţiunea lui Victor Ponta, în condiţiile în care Viorica Dăncilă a afirmat că nici nu vrea să audă de ProRomânia în Guvern.

Liderul PSD şi cel al ALDE au avut astăzi o şedinţă de criză, de aproape o oră, la Guvern. Surse politice au declarat pentru Antena 3 că negocierile au eşuat. Cerințele celor din ALDE care se referă la o restructurare a Guvernului și nu doar o simplă remaniere de miniști, au rămas nesatisfăcute. PSD refuză această schimbare, rămând în continuare pe varianta remanierilor.

Premierul Viorica Dăncilă discută, luni, de la ora 10:00, cu Călin Popescu Tăriceanu despre cum va funcționa coaliția ALDE-PSD, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta se pregătesc să oficializeze colaborarea dintre ALDE și PRO România.

Noua alianţă va schimba arhitectura de putere din Parlament şi iar grupul pe care îl vor forma cele două partide va deveni a treia forţă din Legislativ.

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat duminică, la Racşa, că nu a fost luată în calcul o posibilă ieşire a ALDE de la guvernare, dar că ”anumite aspecte” vor fi lămurite în şedinţa coaliţiei care va avea loc luni.



"Nu am luat în calcul acest lucru, nu am fost anunţaţi de către partenerii noştri de coaliţie că vor să iasă de la guvernare. Deci, de ce să facem alt scenariu, în condiţiile în care suntem încă în coaliţie?", a spus Dăncilă.



Ea a menţionat că nu a discutat cu Călin Popescu Tăriceanu nici despre candidatura acestuia la alegerile prezidenţiale.



”Nu am avut o discuţie în acest sens cu domnul Călin Popescu Tăriceanu. Mâine vom avea o şedinţă de coaliţie şi vom lămuri anumite aspecte. (...) Nu vreau să fac scenarii, vreau să vorbesc despre lucruri concrete”, a precizat premierul.

