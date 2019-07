Negoiță a părăsit discuțiile cu Eugen Teodorovici

Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a părăsit miercuri discuţiile care aveau loc între autorităţile locale şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, spunând că promisiunile Guvernului sunt ''vorbe goale, vorbe în vânt", iar actuala guvernare ''nu este capabilă să-şi respecte angajamentele''.



"De ce credeţi că ne-au chemat astăzi? Promisiunea pentru acest Guvern şi acest ministru de Finanţe - vorbe goale! Vorbe în vânt! Care este valoarea lor? Zero! Nu sunt capabili să-şi respecte angajamentele şi ne mint pe toţi. Este pur şi simplu inadmisibil şi eu la aşa ceva nu pot participa, de aceea am şi ieşit. Şi ca să vă spun care e nivelul de bătaie de joc, să vă spun cu ce au început. La Abrud s-a rezolvat problema: erau vreo 19 lei, o vânzare de anul trecut, care nu se mai regăseşte anul ăsta, şi am rezolvat problema celor 19 lei. Şi la Runcu, o comună, n-au probleme cu încasările. Deci nu toată lumea stă prost. Dacă acesta este Guvern serios şi dacă acesta este ministrul de Finanţe, daţi-mi voie să-mi fie jenă de situaţia în care suntem, ca să nu zis mai mult decât atât", a declarat presei Negoiţă, la plecare.