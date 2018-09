Negoiţă: Este pentru prima dată când s-a discutat deschis

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că în CExN al PSD de vineri a fost pentru prima dată când "s-a discutat deschis", când "a fost o dezbatere reală".

"O dezbatere de opinii şi de păreri nu e neapărat un conflict. Este o diferenţă de păreri, de opinii. Am fost într-un cadru colegial, am discutat şi, repet ce am mai spus, este pentru prima dată când s-a discutat deschis, când a fost o dezbatere reală. Sper că lucrurile astea vor schimba şi că în viitor lucrurile se vor întâmpla aşa, adică să avem dezbateri reale, aş prefera în interior", a declarat Robert Negoiţă, vineri seara, după şedinţa CExN.

Fiind întrebat dacă în cadrul CExN i s-a cerut explicit lui Liviu Dragnea demisia din funcţii , Negoiţă a răspuns: " În cadrul CEx-ului nu neapărat, ca urmare a acelei scrisori, a ţinut să se supună la vot şi s-a supus la vot".

Întrebat dacă, în opinia sa, Liviu Dragnea mai este "un tiran", aşa cum afirmase anterior, primarul Sectorului 3 a spus: "Da, eu cred că au fost şi excese pe care, evident, că nu trebuie să le băgăm în seamă". AGERPRES