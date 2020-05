Nelu Tătaru amenință cu noi restricții

„Urmărim măsurile de relaxare, dar și regulile de desfășurare și de funcționare. Am observat o confundare a măsurilor de relaxare cu o relaxare totală. Am văzut că atât unitățile economice, cât și populația, au uitat ce am stabilit. Dacă vom constata o creștere a cazurilor, vom interveni”, a declarat, ieri, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Acesta avertizează că, dacă situația scapă de sub control, „atunci se poate ajunge din nou la starea de urgență”. „M-a nemulțumit că cei cu care am discutat săptămâni la rând nu au respectat ce am discutat. Nu vom mai fi la fel de înțelegători”, a mai arătat acesta.