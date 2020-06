Nelu Tătaru: Suntem într-o transmitere comunitară accentuată/ Ne gândim să avem și niște restricții particulare, pentru fiecare zonă

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat că în aceste zile asistăm la o transmitere comunitară accentuată a infecției cu noul coronavirus. În acest context, autoritățile se gândesc să impună noi restricții în anumite zone.

„După trei perioade de relaxare, la interval de 14 zile una de alta, după două weekend-uri prelungite, de vineri până luni, asistăm la o creștere a numărului de cazuri noi, o creștere progresivă, și mă repet, nu exponențială, pe care o putem gestiona în măsura în care sunt respectate și acele reguli de distanțare fizică sau precauții, portul măștii, evitarea locurilor aglomerate, suprafețele comune. Sunt zile în care am observat ultimele 5 au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar dacă astăzi avem 246, sunt și datorită faptului că au fost mai puțin testări ziua de ieri fiind o zi de duminică, dar în același timp rămânem la un trend peste 200. Evaluarea noastră se face și la cazurile din Terapie intensivă, care rămân la 195 de cazuri, precum și pe adresabilitatea la nivelul Unităților de primire-urgențe. Sunt cazuri care sunt evaluate în mod particular fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice care sunt în desfășurare, sunt locuri sau locații care sunt izolate și în ultima perioadă am putut vedea și agenți economici care au făcut evaluări personalului odată cu angajarea și s-au depistat și cazuri pozitive", a declarat Nelu Tătaru, în cadrul unei intervenții la TVR, luni seară.

De asemenea, ministrul Sănătății a afirmat că „suntem într-o transmitere comunitară accentuată în ultimele 10 zile”, dar că autoritățile pot gestiona acest lucru.

Totodată, Nelu Tătaru a precizat că evoluția nefavorabilă a numărului de cazuri poate duce la impunerea unor „restricții particulare”.

„Depinde foarte mult de evoluția zilnică, de evoluția săptămânală, de evoluția la două săptămâni, care este acea perioadă de incubație, moment în care noi, de obicei, pregătim o nouă perioadă de relaxare, dar odată cu evoluția nefavorabilă ne gândim să avem și niște restricții particulare, puse pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare zonă, pentru fiecare locație", a mai afirmat acesta.

„Dar mă repet, eu sper că odată cu respectarea precauțiilor, odată cu respectarea acestor reguli, atât de către populație, cât și de către agenții economici care au relaxat anumite activități în această perioadă, să putem gestiona un număr de cazuri chiar dacă este o creștere moderată".

Luni au fost anunțate 246 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. De asemenea, de la începutul pandemiei și până în prezent au fost depistate 24.291 de cazuri.