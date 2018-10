Nicolae Hurduc, propus ministru al Cercetării

Profesorul universitar Nicolae Hurduc a fost propus ministru al Cercetării, a anunţat joi premierul Viorica Dăncilă.



"Am prezentat Biroului Permanent Naţional propunerea pentru ministrul Cercetării. Este vorba de dl Nicolae Hurduc, profesor în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi - Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului. Am trimis deja către dl preşedinte Iohannis propunerea, aşteptăm să vedem dacă dl preşedinte va fi de acord cu această propunere", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la finalul BPN al PSD.



Întrebată ce îl recomandă pe profesorul universitar Nicolae Hurduc să fie ministru al Cercetării, premierul a răspuns: "Are o carieră vastă, are foarte multe lucrări, este un om care a dovedit de-a lungul carierei sale mult profesionalism, un CV foarte bun, un bun comunicator, un om care este implicat în absorbţia fondurilor europene şi acest lucru este foarte important pentru Ministerul Cercetării". AGERPRES