Nicușor Dan critică proiectul Planului Urbanistic Zonal Sector 5

Deputatul independent Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a criticat joi, în cadrul unei conferințe de presă, proiectul Planului Urbanistic Zonal Sector 5. De asemenea, candidatul al Primăria Capitalei a pledat pentru realizarea unui metrou de suprafață care să permită conexiunea cu Gara Obor.

„Nu am ales această locaţie ca să dovedim că e mizerie aici. Toată lumea ştie că e mizerie în Sectorul 5. Am ales această locaţie pentru ca să vorbim de dezvoltarea Sectorului 5. În spatele meu, pe o porţiune de patru kilometri, până la Gara Progresul, se află o linie de tren dezafectată. Această linie de tren dezafectată este o uriaşă oportunitate pentru Sectorul 5. Ne-am chinuit zece ani să facem metroul din Drumul Taberei, cu investiţii foarte consistente. Şi noi, aici, în spate, avem posibilitatea - practic gratuită - să construim un metrou de suprafaţă. Acest metrou de suprafaţă poate să fie conectat pe reţeaua CFR existentă cu un sistem de gări interioare, astfel încât cetăţenii din sectorul 5, cei din zona Zeţari sau cei din zona Pieptănari să poată ajunge în 20 de minute în Pipera sau la Gara Obor sau, prin linia 1 de tramvai, la Orhideea sau la Piaţa Victoria sau la Ştefan cel Mare sau la Obor", a spus Nicușor Dan.

Acesta a mai afirmat că proiectul Planului Urbanistic Zonal Sector 5 nu valorifică o serie de oportunități de dezvoltare, ci reprezintă o planșă în care sunt desenate noi blocuri.

„Sectorul 5 are mari oportunităţi de dezvoltare. În primul rând, are relativ aproape de zona centrală terenuri disponibile - mare avantaj! În al doilea rând are avantajul de a fi aproape de platforma de dezvoltare de la Măgurele. Dacă vrei să dezvolţi sectorul 5 trebuie să te duci către comunitatea de afaceri, către comunitatea ştiinţifică şi împreună cu ei să vii cu un plan de dezvoltare, astfel încât să dezvolţi această zonă dintre sectorul 5 şi Măgurele. Nu numai că PUZ Sector 5 nu vorbeşte de această dezvoltare. Nu vedem niciun studiu care să îl fundamenteze. PUZ Sector 5 este pur şi simplu o planşă cu nişte culori în care desenăm unde să punem blocuri", a mai afirmat Nicușor Dan.