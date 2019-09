Nicușor Dan: Dacă aș avea susținerea USR-PLUS, aș avea 41% din voturi pentru Primăria Capitalei

Deputatul Nicuşor Dan a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că, dacă ar avea susţinerea Alianţei USR-PLUS, ar fi votat de 41% dintre bucureşteni pentru funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor.



El a amintit că luni s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Capitalei, funcţie pentru care va candida independent.



"În urmă cu o lună şi jumătate am prezentat datele unui sondaj de opinie care spunea că bucureştenii care votează partidele de Opoziţie doresc un candidat unic şi că eu sunt persoana pe care cei mai mulţi dintre bucureşteni o văd ca şi candidat al Opoziţiei, cu intenţie de vot de aproape 30%. În ultimele două luni m-am întâlnit cu membrii USR din fiecare sector, am avut o interacţiune foarte bună cu ei şi mi-au sugerat să intru în acest proces intern prin care îşi desemnează candidatul la Primăria Capitalei. (...) N-am vrut să interferez cu Congresul USR. (...) Pe sondajul pe care l-am făcut public la începutul lunii august, rezultatele, poate greşesc cu unul sau două procente la fiecare, erau: Gabriela Firea - 30%, Nicuşor Dan - 28%, Rareş Bogdan - 22%, Vlad Voiculescu - 11 sau 12%. Pe ipoteza în care aş avea susţinerea Alianţei USR-PLUS, aş avea 41%, Gabriela Firea în jur de 30% şi PNL prin Rareş Bogdan undeva la 25%. Sunt foarte optimist că o să am această susţinere", a afirmat Dan.



Potrivit acestuia, principiile pe care s-a clădit USR, partid pe care l-a fondat, sunt de a extrage din societate persoanele cele mai competente pentru diferite poziţii sau funcţii.



"Sunt optimist că voi avea acest sprijin. (...) În opinia mea, domnul Dan Barna şi-a exprimat public susţinerea, în urmă cu doi ani, când a spus, împreună cu ceilalţi candidaţi la şefia USR-ului, că, indiferent că mă voi întoarce în USR sau voi rămâne independent, USR mă va susţine pentru Primăria Capitalei. (...) Am o lungă interacţiune cu administraţia publică din Bucureşti, îi cunosc mecanismele, ştiu ce trebuie simplificat, ştiu ce trebuie făcut, am avut şi eu sute de procese, fie împotriva autorităţii, fie de partea ei, şi am dovedit o bună cunoaştere a administraţiei publice. Sunt un om de administraţie publică locală şi un om legat de Bucureşti de o foarte lungă perioadă de timp", a adăugat Nicuşor Dan, care a menţionat că nu se va reînscrie în USR, "pentru că nu s-a schimbat nimic de doi ani", dar a păstrat o relaţie colegială.



Nicuşor Dan a demisionat din USR la scurt timp după ce fusese ales preşedinte la primul Congres al partidului, pe fondul disputelor privind poziţionarea parlamentarilor formaţiunii faţă de iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei în sensul redefinirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.

