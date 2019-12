Nicușor Dan, despre candidatul unic al dreptei la Primăria Capitalei: „Vor fi dezbateri preliminare între candidaţi”

Nicușor Dan a spus cum va fi ales candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei.

"USR-ul are un candidat. A avut înţelepciunea să nu impună ca acest candidat să fie membru de partid şi mi-a declarat susţinerea. PLUS are un candidat și această competiţie democratică se va tranşa democratic. Sunt două întrebări: 1. dacă se va face separat de celelalte partide de opoziţie care şi-au exprimat intenţia de a participa la o coaliție anti-Firea, anti-PSD. Asta este prima întrebare, dacă se face împreună sau doar în cadrul alianţei. 2. care este modalitatea de desemnare. În orice caz, vor fi dezbateri preliminare între candidaţi, în care să îşi exprime opiniile şi, în opinia mea, sondajul este o metodă ştiinţifică, care spune ce vor bucureştenii de la oamenii politici cărora le dau votul. Dezbaterile vor fi cât mai publice", a declarat Nicușor Dan la Antena 3.

Întrebat dacă a discutat cu cei de la PNL pentru a-i oferi sprijinul, acesta a mai spus: "Am avut discuţii, tatonări. Când va exista un răspuns definitiv, îl veţi afla. Momentan sunt discuţii".