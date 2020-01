Nicușor Dan dezminte informația că și-ar fi făcut un nou partid

Nicușor Dan neagă că ar fi înființat în 2019 un partid și că Uniunea Forțelor Locale (UFL) a fost constituit de trei apropiați. El a precizat însă că a propus introducerea acestei formațiuni într-o alianță extinsă cu USR și PLUS. „Informația apărută nu are de-a face cu situația politică pe care o știm cu toții. Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opoziție pentru susținerea candidaturii sale și care a obținut deja sprijinul USR-ului. Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an, de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar. O posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu. Printr-o alianță și cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru în niciunul din partidele alianței, dar prin alianța extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot”, a declarat Nicușor Dan.

Mai multe publicații on-line au prezentat faptul că Nicușor Dan a înființat, anul trecut, formațiunea Uniunea Forțelor Locale, care, conform Registrului Partidelor Politice, are drept fondatori pe Nicoleta Teodorescu, Elena Enescu și Alina Dimache.