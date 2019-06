Nicuşor Dan: Încă lipsesc două miliarde şi jumătate la Primăria Capitalei

Primăria Municipiului Bucureşti se îndreaptă spre faliment, tăierile de investiţii anunţate de primarul Gabriela Firea sunt insuficiente şi încă lipsesc două miliarde şi jumătate la Primăria Capitalei, a declarat, duminică, deputatul Nicuşor Dan.



"În urmă cu o lună arătam că veniturile proprii ale Primăriei Municipiului Bucureşti sunt supraestimate faţă de cât a încasat ea în ultimii trei ani; că veniturile totale estimate sunt de 7 miliarde şi că de fapt ele vor fi doar de patru miliarde, cât au fost în ultimii trei ani şi că de fapt aceşti 3 miliarde de lei prevăzuţi în plus de la buget nu or să poată fi tăiaţi şi că Primăria se îndreaptă spre faliment", a spus Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.



El a spus că execuţia bugetară pe primele cinci luni ale anului 2019 confirmă că Bucureştiul va încasa 4 miliarde de lei, şi nu 7 miliarde de lei, iar reducerile de cheltuieli anunţate de Firea şi care vor fi discutate de şedinţa Consiliului General de săptămâna viitoare sunt, unele dintre ele, nerealiste, pe de altă parte sunt total insuficiente.



În plus, Nicuşor Dan a arătat că afirmaţiile Gabrielei Firea potrivit cărora toate problemele financiare ale Bucureştiului vin din alocarea cotei defalcate de venit de către Guvernul României sunt neadevărate.



"Bucureştiul ar fi trebuit să încaseze de la bugetul de stat, din cotele defalcate de venit, aproape un miliard şi jumătate şi a încasat doar cu aproape 100 de milioane de lei mai puţin. Problema este cât ar fi trebuit să încaseze Bucureştiul ca venituri proprii, aproape un miliard şi jumătate de lei şi ei au încasat aproape 250 de milioane de lei, adică de şase ori mai puţin decât anticipaseră", a mai spus Nicuşor Dan.



În opinia sa, dacă într-o companie privată un director ar fi estimat nişte încasări, iar realitatea ar fi arătat cifre cu mult mai mici, acel director "ar fi zburat din funcţie".



"Concluzia: dacă în cinci luni am încasat 250 de milioane de lei, cu regula de trei simplă, până la sfârşitul anului 2019 vom încasa (...) doar 4 miliarde de lei, prin urmare lipsesc 3 miliarde de lei. (...) Gabriela Firea a spus că se vor tăia 600 de milioane de lei de la investiţii. (...) Prima problemă şi cea mai mare este că cele 600 de milioane de lei nu sunt 3 miliarde. A doua problemă este că din cele 600 de milioane, jumătate sunt tăieri fictive, este vorba de o tăiere fictivă a subvenţiei la RADET, la încălzire termică. (...) În rest, celelalte cheltuieli - se taie de la grădiniţe, erau nişte proiecte de grădiniţe noi, de la piste de biciclete, de la mediu", a afirmat Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, chiar dacă se vor tăia toate investiţiile, tot va rămâne un deficit de 1,5 miliarde de lei.



"Reducerile adevărate ar putea fi obţinute din desfiinţarea companiilor care deja au fost declarate ilegale de către instanţă. Să ne uităm şi la ALPAB - îmbunătăţiri de spaţii verzi, să ne uităm la Administraţia Străzilor, cu bordurile, să ne uităm la statui etc. - am putea reduce câteva sute de milioane", a susţinut Nicuşor Dan.

AGERPRES