Noi dezvăluiri prezentate de Elena Udrea: ”Nu vă lăsați păcăliți!”

ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO Udrea Elena Udrea Elena

Elena Udrea a reacţionat la intenţia ÎCCJ de a transmite trei întrebări Curţii de Justiţie Europene privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare europene, explicând că sesizarea nu are legătură cu dosarul Gala Bute, iar adevărata ţintă este nerespectarea hotărârilor CCR.

”Nu va lasati pacaliti!

Sesizarea pe care ICCJ vrea sa o trimita Curtii Europene de Justitie, in dosarul Gala Bute, are legatura ma putin cu mine decat cu dorinta de a gasi ac de cojocul Curtii Constitutionale. Tinta, fara niciun dubiu este dorinta ICCJ de a nu respecta deciziile CCR!!!Atat a celei privind ilegala compunere a completelor de 5 de la instanta suprema data in noiembrie anul trecut, cat si posibila decizie referitoare la alta ilegalitate in functionarea Inaltei Curti, determinata de lipsa completelor specializate pentru fapte de coruptie, sesizata Curtii Constitutionale de catre Iordache zilele trecute.

Propaganda din presa a statului paralel din care face parte conducerea ICCJ a devoalat planul acesteia de a se folosi de dosarul Gala Bute pentru a trimite aceasta sesizare CJUE pretextand ca in acest dosar e vorba despre fraudarea fondurilor europene. Este o minciuna! Nu am fost condamnata pentru fapte referitoare la fondurile europene. Am fost ACHITATA ATAT IN FOND CAT SI IN APEL pentru aceasta acuzatie, altfel absurda si in continutul ei, dar si pentru ca situatia invocata de procurori se intamplase oricum cand eu nu mai eram ministru. Deci, oricat si-a dorit gasca de infractori Coldea, Kovesi si compania sa fiu condamnata si pentru asta, nu s-a putut. Va scutesc de alte amanunte, altceva e important acum.

Pe logica invocata de judecatorii care au venit cu ideea sesizarii CJUE, ar trebui sa isi doreasca rejudecarea dosarului, ca poate am fost achitata ilegal si uite cum ar avea ei ocazia sa apere banii europeni, prin anularea deciziei de achitare!

Deci, ICCJ vrea sa trimita trei intrebari catre CJUE, care pot fi rezumate la “ este adevarat ca putem sa nu respectam deciziile CCR?”

Referirea la “protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene” apare doar “en passant” la inceputul primei intrebari, in mentionarea denumirii unui tratat UE. Atat! Nimic altceva despre banii europeni!!! Totul este despre cum ICCJ vrea sa nu respecte deciziile CCR!

Iar propaganda manipuleaza incercand sa acopere ceea ce se intampla de fapt, vorbind despre frauda cu fonduri europene in dosarul Gala Bute ca motiv al acestei sesizari.

Ca poate reusesc sa va adoarma vigilenta, mai ales a celor care trebuie sa apere Constitutia si sa impuna respectarea ei, chiar si de catre ICCJ!” scrie Elena Udrea pe Facebook.