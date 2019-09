Obiectivul USR - depunerea cât mai repede a moțiunii de cenzură, susține Dan Barna

USR consideră că moţiunea de cenzură să fie depusă cât mai curând, săptămâna viitoare, fără să se ţină seama de strângerea semnăturilor necesare trecerii acesteia în Parlament, a declarat, miercuri, preşedintele partidului, Dan Barna, care a adăugat că nu trebuie să se dea timp premierului Viorica Dăncilă să recupereze voturi.



"Continuăm discuţiile pentru moţiunea de cenzură. Poziţia USR este că această moţiune de cenzură trebuie depusă cât mai curând posibil, într-adevăr este un obiectiv şi un deziderat să avem 233 de semnături, dar este, din punctul nostru de vedere, mai important să depunem moţiunea cât mai degrabă, să nu mai dăm timp doamnei Dăncilă. Vedem că recuperează acum cărămidă cu cărămidă din ruinele ALDE şi, dacă ne uităm la experienţa moţiunilor anterioare, vă aduceţi aminte episodul când în PSD era criza cu Tudose şi Stănescu atunci am depus moţiunea după ce lucrurile se liniştiseră şi rezultatul a fost cel pe care îl cunoaştem", a afirmat Barna, la Parlament.



În opinia sa, "există o oportunitate reală acum ca această moţiune să treacă". "Am discutat şi cu cei din PNL şi astăzi, o să discutăm şi în zilele următoare. Ei consideră că ar fi obligatoriu să avem acele semnături, poziţia noastră este că e mult mai important să depunem această moţiune cât de repede se poate", a explicat Dan Barna.



El a spus, totodată, că nu condiţionează semnarea moţiunii de cenzură de semnarea pactului propus pentru alegeri anticipate. "În momentul de faţă sunt asumate explicit semnăturile USR şi PNL şi avem discuţii. (...) Exact acelaşi argument pe care l-am folosit când am anunţat pactul pentru anticipate, fiecare partid de Opoziţie susţine că e de acord cu moţiunea, că o susţine, că acest Guvern trebuie să plece, că nu mai are legitimitate", a adăugat liderul USR.



Potrivit lui Barna, este foarte posibilă declanşarea alegerilor anticipate, dacă există voinţă politică necesară. "Dacă toate celelalte partide, mai puţin PSD, semnează acest pact pentru anticipate, avem cifre necesare pentru a declanşa alegerile anticipate. (...) Am spus foarte clar, România are nevoie de nişte reforme foarte clare. (...) Ideea că cu o majoritate compusă din Pro România, din ALDE, alături de Tăriceanu, s-ar putea face reformă este o idee ridicolă. (...) În momentul în care trece moţiunea de cenzură, acest Guvern nu mai poate să dea ordonanţe, rămâne doar să administreze treburile curente ale ţării. În 60 de zile, preşedintele poate numi doi premieri care pot fi respinşi de partidele de Opoziţie, după care următorul preşedinte să decidă dizolvarea Parlamentului, iar în trei luni, martie cel târziu, vom avea alegeri anticipate, iar România intră între o logică normală de dezvoltare", a susţinut Barna.

