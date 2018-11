Olguţa Vasilescu: Am început o procedură de reorganizare a Ministerului Muncii şi dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene

Foto: Lucian Alecu

Ministerul Muncii va fi în şomaj tehnic în următorii doi ani, pentru că am aplicat toate măsurile din programul de guvernare, şi, de asemenea, am început o procedură de reorganizare a acestuia şi dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, a declarat, duminică seara, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.



Aceasta a admis că este foarte posibil ca în viitor să se facă disponibilizări la nivelul aparatului bugetar, întrucât sunt "foarte multe scheme de personal umflate".



"Este foarte posibil (să se facă reduceri de personal - n. r.) şi e normal să fie aşa pentru că sunt foarte multe scheme de personal umflate. Şi am spus-o şi când eram primar că, dacă mâine pleacă jumătate din primărie, nu se cunoaşte", a spus ministrul, la Antena 3.



Întrebată dacă acest lucru este valabil în toate primăriile, ea a răspuns: "Depinde. În primăriile mari, în principiu da. În primăriile mici, de la sate, unde sunt deja 11 angajaţi, este foarte greu şi să lucrezi aşa".



Şeful de la Muncă a precizat că a început o procedură de reorganizare la nivelul ministerului pe care îl conduce.



"Sigur că sunt posibile (disponibilizări în zona aparatului de stat - n. r.). De altfel, eu am început o procedură de reorganizare pe Ministerul Muncii. Aşa cum ştiţi, sunt patru entităţi în subordinea Ministerului Muncii în judeţe şi sigur că de acolo ne este foarte simplu să facem o reorganizare noi în minister. O dată, dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene - e normal să fie aşa - adică, în loc să ai patru entităţi, poţi să ai două cu acelaşi număr de personal, dar cu funcţiile de conducere la jumătate, şi, în plus, noi avem cam 1.500 de persoane care trebuie să fie angajate la Casa Naţională de Pensii pentru a putea să recalculeze Legea pensiilor şi atunci mare parte din personalul de care nu mai avem nevoie în anumite astfel de entităţi îl vom redirecţiona spre Casa Naţională de Pensii", a explicat ea.



În altă ordine de idei, Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că ea nu ştie despre vreo eventuală mutare a sa de la Ministerul Muncii, în urma viitoarei remanieri.



"Am văzut şi eu în presă, am vorbit cu mai mulţi jurnalişti, i-am întrebat la câte ministere mă mai mută, că eu nu am niciun fel de indicii despre acest fapt. Sincer, cu mine nu a vorbit nimeni nimic până în acest moment de vreo mutare de la Ministerul Muncii. Ceea ce este foarte adevărat este că în următorii doi ani la Ministerul Muncii va fi şomaj tehnic pentru că noi am aplicat toate măsurile din programul de guvernare. La ora actuală mai sunt măsuri parţiale care sunt condiţionate de venirea banilor.... Vă spun că până la sfârşitul anului toată partea de legislaţie pe Ministerul Muncii se termină cu Legea asistenţei sociale", a subliniat ministrul.



Întrebată dacă va avea loc o remaniere a Guvernului Dăncilă şi dacă vor pleca mulţi dintre miniştri, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: "100% va fi remaniere".



"Eu m-am uitat pe programul de guvernare pe care l-au transmis mare parte din colegii noştri la Guvern. Sunt lucruri extraordinare care s-au făcut în aceşti ani şi despre care nu vorbeşte nimeni. Din păcate, avem mulţi miniştri care nu au comunicat, dar care au făcut, şi-au îndeplinit măsurile. Sunt sute de şcoli construite în România începând din ianuarie 2017, cămine culturale, mii de kilometri de drumuri şi nu se vorbeşte despre aceste lucruri. Dacă mă uit la tv la colegul dvs. Radu Tudor o să aflu că nu s-a făcut nicio şcoală în România. Îi spun eu că numai Ministerul Agriculturii a făcut 300 de şcoli prin PNDR. Nu mai vorbesc de ce s-a întâmplat pe Ministerul Dezvoltării sau pe Ministerul Educaţiei", a susţinut aceasta.



În opinia sa, Guvernul are o problemă de comunicare.



"Avem o problemă de comunicare şi ieri îmi spunea un parlamentar liberal că dacă voi aţi comunica tot ce faceţi, aţi şti să comunicaţi, 20 de ani n-aţi mai pleca de la guvernare", a mai spus ministrul Muncii. AGERPRES