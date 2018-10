Olguţa Vasilescu: Dublarea punctului de pensie se va face în interiorul mandatului nostru

Foto: Lucian Alecu

Dublarea punctului de pensie de va face în interiorul mandatului PSD, din 2021 urmând să intre noua formulă şi există o creştere şi din aplicarea acesteia, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.



"Văd că tot caută unii câte ceva de criticat prin legea pensiilor şi nu prea găsesc. Şi atunci au ieşit cu minciuna că PSD dublează pensiile prin legea asta, dar abia în 2021, când nu mai e la putere. Adică lăsăm greul pe umerii altora care se şi văd guvernând. Pai, hai să vedem exact cum stă treaba: 2016- punct de pensie 871 lei, 2017-punct de pensie ianuarie - 917 lei şi iunie - 1.000 lei, 2018- punct de pensie 1.100 lei, 2019-punct de pensie 1.265 lei, 2020- punct de pensie 1.775 lei. 871 (2016) x 2= 1.742 lei ar fi trebuit să fie în 2020 ca să se dubleze, dar va fi 1.775. Deci nu după 2020 când ni se încheie mandatul şi vin alţii, ci chiar în interiorul mandatului nostru se dublează punctul de pensie! Din 2021 intră noua formulă şi există o creştere şi din aplicarea acesteia! Dar dublarea se face în interiorul mandatului nostru", a explicat Olguţa Vasilescu.



Guvernul a discutat, în şedinţa de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul de act normativ vizând, potrivit premierului Viorica Dăncilă, creşterea veniturilor pensionarilor şi eliminarea inechităţilor în sistemul public de pensii.



"Discutăm astăzi, în şedinţa de Guvern, noua lege a pensiilor, un proiect important pentru milioane de români, prin care ne dorim creşterea veniturilor pentru pensionari şi eliminarea inechităţilor în sistemul public de pensii. Astfel, asigurăm pensii egale pentru muncă egală şi îndreptăm inechităţile din prezent, când două persoane, care au avut aceeaşi ocupaţie şi au aceeaşi vechime în muncă, beneficiază de pensii diferite", a declarat Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.



Potrivit ministrului Muncii, valoarea punctului de referinţă pentru calcularea pensiilor se va indexa anual cu inflaţia, începând din 2022, şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.



"Din 2022, valoarea punctului de referinţă se va indexa anual cu inflaţia şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Deci, aici apare prima diferenţă faţă de proiectul care a fost pus în dezbaterea publică după ce am prezentat mai multe formule de calcul Ministerului de Finanţe şi am convenit asupra faptului că aceasta este cea mai bună. Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare la data adoptării programului de guvernare. De altfel, reamintim că pensiile nu mai sunt purtătoare de CAS şi CASS, aceasta fiind una dintre măsurile ce a fost adoptată încă de la începutul anului trecut", a afirmat ministrul Muncii, după şedinţa de Guvern de miercuri.



Aceasta a ţinut să sublinieze că proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, adică plată în funcţie de contribuţie; egalitatea, adică pensionari care au aceeaşi vechime, dar care au ieşit la pensie în momente diferite, primesc aceeaşi sumă de bani; solidaritatea socială, adică generaţiile în activitate susţin, prin plata contribuţiilor lor, generaţiile de pensionari şi, în viitor, vor fi susţinute la rândul lor; imprescriptibilitate, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie.



Anterior, Olguţa Vasilescu declarase că nu vor fi introduse noi taxe pentru aplicarea noii legi a pensiilor în condiţiile în care produsul intern brut creşte în fiecare an şi s-a lucrat pe datele Comisiei Naţionale de Prognoză, care nu a greşit niciodată până acum.



Ministrul Muncii a precizat că impactul bugetar al Legii pensiilor va fi, în 2019, de 8,4 miliarde de lei şi va creşte constant în următorii trei ani la 24,8 miliarde lei în 2020, 58 de miliarde de lei în 2021 şi la 81 de miliarde de lei în 2022.



Lia Olguţa Vasilescu a precizat, totodată, că nu crede că preşedintele Klaus Iohannis va refuza să promulge legea în condiţiile în care actul normativ dublează pensiile.



"Ca om politic, să vii să respingi o lege care dublează pensiile, mi se pare o greşeală. În primul rând din punct de vedere politic. Nu cred că o va face. Legea a stat un an de zile în analiză la Casa de Pensii. Am făcut simulări şi parasimulări pe ea. Putem spune că ne apropiem de o lege foarte bună. Nu ştiu dacă apropiată de perfecţiune, pentru că ar mai fi nişte lucruri pe care le-au sesizat şi sindicatele, şi nişte lucruri pe care ni le-am fi dorit şi noi în lege, dar asta însemna un impact de 40 de miliarde de lei în plus. Ceea ce cu siguranţă nu ne-am fi permis. Am vrut să creăm o lege cu care să ne asigurăm în primul rând că putem merge înainte şi că va putea fi aplicată. Poate fi o lege foarte frumoasă dar dacă nu există bani să o aplici sigur vor fi probleme. Pentru această lege, aşa cum arată ea acum, există fondurile necesare. Nu ne aşteptăm la foarte multe amendamente în Parlament. Niciun politician nu este inconştient să îşi dorească o lege frumoasă dar inaplicabilă", a subliniat ministrul Muncii. AGERPRES