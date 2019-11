Olguța Vasilescu ironică la adresa guvernării PNL: Păcălicii aceștia nu vor aplica legea salarizării

Olguța Vasilescu critică în termeni duri guvernarea PNL. Fostul ministru al Muncii susține că liberalii nu vor aplica legea salarizării și că românii vor fi fericiți dacă rămân măcar cu ce au lăsat PSD, potrivit Antena3

”Urasc sa am totdeauna dreptate! Nu v-am spus ca pacalicii astia nu vor aplica legea salarizarii? Au inghetat-o! După ce vă bagă și madam Bau Bau de la Muncă taxarea suplimentară a salariului pentru sustinerea Pilonului doi veti avea si salariile scazute! Toti! Nu doar bugetarii! Sa vedem ce zic si de pensii... Care mai aveti sperante si credeti ce v-au spus astia: ca nu va taie! Ar fi bine sa ramaneti macar cu ce a dat PSD-ul, că in plus sigur nu va fi nimic! ?”