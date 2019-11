Olguța Vasilescu își cere scuze public pentru afirmația controversată despre Klaus Iohannis

Foto: Lucian Alecu

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a făcut-o despre Klaus Iohannis, scrie Antena 3.

Fostul ministru al Muncii a precizat că nu a vrut să lezeze sentimentele comunității evreiești, care a fost cea mai afectată de ororile perioadei naziste.

„Prin afirmatia facuta duminica seara: "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeducă acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de membri si simpatizanti PSD care nu trebuie sa fie considerati vinovati ca voteaza cu un partid democratic!

Dezbaterile electorale trebuie sa aiba limite si eu sunt prima care imi cer scuze daca se considera ca s-a ajuns prea departe!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Declarația controversată la care face referire a fost făcută după ce președintele Klaus Iohannis a spus că el nu este în competiţie electorală, ci într-un război cu PSD.

În replică, Olguța Vasilescu a spus că președintele deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare.