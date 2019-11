Olguța Vasilescu: Nu am făcut strategii, nu am lucrat programul candidatului. Rolul meu a fost să mobilizez partidul

Lia Olguţa Vasilescu, fost şef al campaniei electorale a candidatului PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, afirmă că, în această calitate, nu a făcut strategii, rolul său fiind doar să mobilizeze partidul.

"Cred că lumea şi-a format o părere idilică despre rolul meu în această campanie. Eu nu am făcut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului. Cu siguranţă, o strategie gândită de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost făcute de o firmă de consultanţă, selectată de doamna Dăncilă. Rolul meu a fost doar să mobilizez partidul. 19 judeţe au avut un scor electoral peste 40 la sută, iar alte 17 peste 30 la sută. Din punctul meu de vedere, anul viitor partidul poate scoate, fără probleme, un scor electoral cu 4 în faţă, mai ales că PNL ne ajută zilnic", a scris Vasilescu, pe pagina de Facebook.



Ea adăugat că demisia întregului Birou Permanent Naţional al partidului a fost un lucru normal.

"Citind presa la o cafea, văd că apare peste tot ştirea că aş fi cerut eu, tocmai eu, demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului. Total greşit ! Am fost printre primii lideri PSD care au asumat greşelile din campanie, şi nu numai, şi care şi-a prezentat demisia. Ceea ce s-a întâmplat ieri, demisia întregului BPN, este un lucru normal şi reconstrucţia partidului trebuie să înceapă cât mai repede, fiindcă e un an greu în faţă. Nu a fost o noapte a cuţitelor lungi, nu a fost scandal, nu au fost jigniri ! Pur şi simplu, ne aşezăm în dispozitiv de luptă !", a susţinut Olguţa Vasilescu.



PSD a anunţat că, în urma demisiei Vioricăi Dăncilă de la şefia partidului şi a dizolvării Biroului Permanent Naţional, Comitetul Executiv a decis alegerea unei conduceri interimare cu sarcina de a realiza o tranziţie echilibrată până la organizarea unui viitor Congres, în care să fie aleasă o nouă conducere statutară.

Structura de conducere colectivă interimară va avea următoarea formulă: preşedinte interimar - Marcel Ciolacu; secretar general interimar - Paul Stănescu; membru Regiunea Sud - Adrian Gâdea; membru Regiunea Sud - Niculae Bădălău; membru Regiunea Sud-Vest - Aladin Georgescu; membru Regiunea Sud-Vest - Mihai Weber; membru Regiunea Sud-Vest - Claudiu Manda; membru Regiunea Sud-Est - Dan Nica; membru Regiunea Sud - Marian Pavel; membru Regiunea Nord-Est - Dragoş Benea; membru Regiunea Nord-Est - Doina Federovici; membru Regiunea Nord-Vest - Radu Moldovan; membru Regiunea Nord-Vest - Gabriel Zetea; membru Regiunea Vest - Laurenţiu Nistor ; membru Regiunea Centru - Vasile Gliga; membru Regiunea Bucureşti-Ilfov - Gabriela Firea; membru Regiunea Bucureşti-Ilfov - Gabriel Mutu.

AGERPRES