Olguţa Vasilescu, reacție DURĂ după discuțiile cu noul Ministru al Muncii: „Îi doare direct în cot de angajații și pensionarii români...”

Lucian Alecu

Olguţa Vasilescu prezintă concluziile discuţiilor din Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, în care a fost audiată Violeta Alexandru, ministrul Muncii.

„Astazi, a fost audiata, in Comisia de Munca din Camera Deputatilor, doamna ministru Violeta Alexandru. A venit deja cu al treilea scenariu despre cum creste contributia pentru pilonul 2 de pensii. Dupa ce i-am explicat ca daca ia de la pilonul 1 sa transfere la pilonul 2 scade pensia de pe pilonul 1 care se calculeaza pe baza de contributivitate, iar daca creste mai mult de 25 la suta contributia totala pentru pensii din salariu, scade salariul, azi a venit cu scenariul ca STATUL va completa contribuitia pentru pilonul 2. Cand i-am adus aminte ca se plangea de deficitul de la pensii, desi e 2 mld, iar in 2016 era 16 miliarde, a banguit ceva din care nu a priceput nimeni nimic. Referitor la salarii nu a raspuns, nici de data asta, cu subiect si predicat, daca din ianuarie se aplica cresterile conform legii salarizarii. A incercat sa ne convinga ca "va aplica legea in vigoare la 1 ianuarie". Da! Dar acum este o lege in vigoare, iar maine o pot schimba si cea modificata va fi "in vigoare la 1 ianuarie". Nu avem un raspuns concret nici aici. In ceea ce priveste salariul minim n-a fost mai multa coerenta. Ea se intalneste cu consiliul investitorilor straini. Ok! Dar legea romaneasca spune sa se intalneasca, in primul rand, cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative. Nici aici nu a dat un raspuns din care sa intelegem ca stie daca va creste, va ramane la fel sau va scadea salariul minim. S-a plans apoi ca e o catastrofa Legea salarizarii si ca ministerul este chemat in instanta in peste 500 de dosare si deci legea e proasta si trebuie modificata. Ce nu intelege doamna, printre multe alte lucruri, e ca petentii nu legea au dat-o in judecata, ci modul in care se aplica ea. Convingerea mea e ca ori e total plopistă si nu intelege nimic din Ministerul Muncii si legislatie, ori stie ce vor face in continuare si cum vor aplica legea, dar nu anunta nimic inainte de turul 2 ca sa nu afecteze sansele lui Johannis pentru ca vestile sunt proaste... Am pierdut cateva ore degeaba, ca sa aflam exact nimic!

P.S. Pe ei nu ii intereseaza decat ce castiga administratorii privati de la pilonul 2 de pensii si angajatorii straini! Ii doare direct in cot de angajatii si pensionarii romani...”