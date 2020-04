Omisiune la Cotroceni! Ce lipsește din comunicatul discuției cu Președintele Bulgariei 

În 15 aprilie, președinții României și Bulgariei au avut o convorbire telefonică legată de problemele ridicate de epidemia coronavirus.Pe site-ul administrației prezidențiale de la București, informația a fort postată la ora 20, cu trei ore întârziere față de comunicatul difuzat la Sofia. Textele au diferențe, deci nu a fost un comunicat convenit de comun acord .Textul de la București are o informație în plus ,dar și o frază importantă în minus. În plus față de comunicatul președinției bulgare, aflăm că discuția telefonică a fost la cererea președintelui Rumen Radev.

Omisiunea însă se referă la o situație concretă care a produs o perturbare a fluxului de comerț ,nu doar cu Bulgaria. Textul care lipsește din comunicatul lui Johannis dar este difuzat de bulgari :

,, Președintele Radev a ridicat problema autorizării exportului din România în Bulgaria a materiilor prime necesare pentru producția de furaje așteptate de crescătorii de animale bulgari. Președinte Johannis S-A ANGAJAT SĂ ABORDEZE ACEASTĂ PROBLEMĂ ȘI A EXPRIMAT SPERANȚA CĂ VA FI REZOLVATĂ ÎN URMĂTOARELE ZILE”(sublinierea noastră)

Situația exportului de cereale și produse agricole, interzis prin anunțul făcut inițial de premierul Orban în ședința de guvern din 9 aprilie, a fost apoi nuanțată, nefiind afectate exporturile intracomunitare.De ce în 15 aprilie, după aproape o săptămână, problema este ridicată de președintele Bulgariei, țară UE, iar președintele Johannis ,,SPERĂ SĂ O REZOLVE” rămâne de lămurit de autoritățile de la București. Acesta credem că este și motivul omisiunii din comunicatul de la Cotroceni.