Oprea, despre colaborarea PSD-PNŢCD-PER: Social-democraţii au dorit să demonstreze societăţii româneşti că au aliaţi

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, consideră că, deşi PSD "a surprins" prin protocolul semnat cu PNŢCD şi PER, social-democraţii au dorit "să demonstreze" societăţii româneşti că au aliaţi.



"Fiecare proiect politic are dreptul să îşi caute aliaţi. Am experienţă politică şi PSD a dorit să demonstreze societăţii româneşti că are aliaţi, chiar dacă a surprins prin această alianţă şi are dreptul să o facă, aşa cum orice partid politic poate să îşi propună candidaţii sau îşi propune orice alianţă politică", a afirmat Oprea, vineri, într-o conferinţă de presă.



El a precizat că Uniunea Naţională pentru Progresul României va merge singură în alegeri.



"Noi, UNPR, mergem singuri în alegeri, vrem să demonstrăm că merităm şi că suntem un partid care este bine organizat, structurat, este format din patrioţi. Mesajul nostru este 'Pentru o Europă prosperă' şi chemăm toţi românii patrioţi să vină la UNPR, nu numai să ne voteze, să vină la UNPR", a spus Oprea.



Joi, preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, au semnat un protocol de susţinere a Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare. AGERPRES