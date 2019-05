Oprişan: Dacă PSD obţine sub 30% la europarlamentare, Liviu Dragnea trebuie să plece acasă

Preşedintele Organizaţiei PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat că, în cazul în care Partidul Social Democrat va obţine un rezultat sub aşteptări la alegerile europarlamentare, sub 30%, liderul formaţiunii, Liviu Dragnea, "trebuie să plece acasă".



"Urnele se închid la ora 21,00, până atunci nu avem ce să vorbim. Deci, să ne înţelegem, cine munceşte mai şi greşeşte. Povestea este următoarea: PSD, normal, ar trebui să câştige alegerile prin ceea ce a făcut la guvernare. Dacă nu câştigă alegerile, asta înseamnă că s-a greşit undeva şi vom vedea unde", a precizat Marian Oprişan, duminică seara, la sediul PSD, întrebat care este pronosticul său şi dacă PSD va înregistra un scor de sub 30% la europarlamentare.



Întrebat ce ar trebui să se întâmple dacă PSD pierde alegerile, el a răspuns: "Un partid primeşte ceea ce merită - dacă pierde alegerile, şeful partidului trebuie să plece acasă".



"Dacă PSD pierde alegerile şi vom obţine, cum să spun, un rezultat foarte slab, în decembrie 2016 am obţinut aproape 50% din voturi, dacă acum obţinem sub 30%, evident că Dragnea trebuie să plece acasă", a punctat Oprişan.



În contextul în care jurnaliştii i-au spus lui Marian Oprişan că duminică seara Liviu Dragnea urma să îşi anunţe candidatura la prezidenţiale, liderul filialei PSD Vrancea a spus: "Îmi pare rău. Nu putea să îşi anunţe candidatura la şefia ţării fără să se consulte cu Comitetul Executiv şi cu sutele de mii de membri PSD".



El a adăugat că PSD trebuie să guverneze pentru că e un partid serios. "Dacă vom vedea că rezultatele alegerilor sunt cele sub aşteptări, ne gândim serios la faptul să revalidăm programul nostru de guvernare în raport cu populaţia ţării", a mai spus Oprişan. AGERPRES