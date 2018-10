Orban: Am adoptat un proiect de hotărâre de demitere a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Conducerea PNL a decis, luni, iniţierea unui proiect de hotărâre privind demiterea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat preşedintele PNL Ludovic Orban, afirmând că există patru temeiuri solide privitoare la încălcări ale Constituţiei de către Liviu Dragnea.



"Biroul executiv a adoptat un proiect de hotărâre de demitere a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor care are la bază 4 imputări majore care i le formulăm domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constituţiei. A fost validată, prin decizia Curţii Constituţionale, această procedură de demitere a preşedintelui unei Camere a Parlamentului de către majoritatea parlamentară prin intermediul unui proiect de hotărâre în cazul încălcării flagrante a Constituţiei. Astăzi am adoptat acest proiect de hotărâre, există patru temeiuri solide privitoare la încălcări ale Constituţiei de către Liviu Dragnea", a afirmat Ludovic Orban, după şedinţa conducerii partidului.



El a enumerat câteva încălcări ale Constituţiei: refuzul convocării sesiunii extraordinare parlamentare, folosirea funcţiei de preşedinte fără să aibă acordul plenului Camerei Deputaţilor în transmiterea de poziţii publice către parteneri strategici - scrisoarea semnată de Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu către Departamentul de stat. Orban a susţinut că o încălcare a Constituţiei de către Liviu Dragnea este şi folosirea funcţiei de preşedinte în interes personal.



"Domnul Dragnea l-a delegat pe Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor numai în scopul ca Florin Iordache să iniţieze un demers în interesul personal al lui Liviu Dragnea", a adăugat liderul liberal.



Orban a precizat că a mandatat grupul parlamentar liberal din Camera Deputaţilor să decidă momentul iniţierii acestui proiect de hotărâre.



"Am mandatat grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor să hotărască momentul iniţierii acestui proiect de hotărâre, astfel încât să scoatem acest furuncul de pe faţa României (...), să dăm posibilitatea Parlamentului României de a înlocui un om care ne face de râs şi de a numi un om care să nu ne pună într-o umbră negativă şi să nu afecteze imaginea Parlamentului", a adăugat Orban.



El a spus că au loc negocieri cu parlamentari pentru susţinerea acestui demers.



"Prima procedură este modificarea regulamentului, văzând că bate pasul pe loc, am luat decizia de a iniţia depunerea unui proiect de hotărâre privind demiterea preşedintelui Camerei Deputaţilor.(...)Vom testa existenţa unei majorităţi lună de lună", a mai spus liderul PNL. AGERPRES