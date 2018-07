Orban: Am avut o întâlnire cu Blaga şi Antonescu, dar nu am discutat despre europarlamentare

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că a avut o întâlnire cu foştii lideri ai partidului Vasile Blaga şi Crin Antonescu, precizând că discuţiile nu au vizat alegerile europarlamentare.



"Am văzut şi ştiri că am avut o discuţie cu domnul Antonescu şi domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discuţii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL.



El a afirmat că întâlnirea a fost întâmplătoare, însă a precizat că stabilise întrevederi cu cei doi.



"A fost o întâlnire întâmplătoare, în care este adevărat că stabilisem întâlniri cu amândoi, numai că s-a întâmplat să ajungă aproape în acelaşi timp. Şi oricum, mi-a făcut plăcere să port o discuţie cu domnul Antonescu şi domnul Blaga, care sunt, de fapt, cei care au semnat fuziunea între Partidul Naţional Liberal şi Partidul Democrat Liberal după alegerile europarlamentare şi am purtat o discuţie foarte interesantă, mai mult referitor la trecut decât referitor la viitor", a precizat Orban.



El a adăugat că la Consiliul Naţional din 4 august vor fi stabilite criteriile, calendarul şi procedura de desemnare a candidaţilor pentru Parlamentul European.



"Vom aplica aceste criterii pentru orice candidatură care se va depune. Numai că depunerea candidaturilor va începe după aprobarea hotărârii Consiliului Naţional. (...) Au apărut liste fictive, liste false şi, din păcate, în mare parte PNL este supus unui bombardament de fake news, de ştiri false, care nu au legătură cu realitatea din partid. Ca atare, cine vrea să candideze va trebui să-şi depună candidatura după hotărârea Consiliului Naţional care va avea loc în data de 4 august şi la finalul procedurii vom lua decizia de alcătuire a listei în conformitate cu criteriile pe care le vom stabili", a explicat Orban.



Liderul PNL a subliniat că nu i-a cerut lui Crin Antonescu să se implice mai mult în viaţa partidului.



"Nu i-am cerut, pentru că ştiu că domnul Antonescu de fiecare dată se implică atât cât doreşte domnia sa şi cum simte că poate să fie util PNL. Nu are nevoie domnul Antonescu de invitaţii speciale. Dacă domnul Antonescu simte nevoia de a face ceva, face", a afirmat Ludovic Orban.



Şi Vasile Blaga a confirmat că această întâlnire a avut loc, însă a precizat şi el că nu a vizat alegerile pentru PE.



"Săptămâna trecută am fost invitat de domnul Orban, am avut o discuţie cu dânsul, a venit şi domnul Crin Antonescu. Am discutat în trei", a spus Blaga, precizând că discuţiile nu au vizat alegerile europarlamentare.



Întrebat dacă fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu ar trebui să revină alături de partid, Vasile Blaga a răspuns: "Este punctul lui de vedere, cred că ar fi un câştig". AGERPRES