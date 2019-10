Orban: Am încredere că putem reuşi învestirea din prima, dar există şi posibilitatea anticipatelor

Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a admis, luni, că există posibilitatea ca nici primul, nici al doilea Guvern propus să nu fie susţinut de Parlament, context în care ar exista posibilitatea alegerilor anticipate.



"În ultimă instanţă, ca să fiu foarte sincer, PNL, eu, în calitate de preşedinte al PNL şi de premier desemnat, am arătat şi arăt totodată deschiderea spre dialog, prezint starea de fapt, toate argumentele pentru învestirea Guvernului, dar, în mod evident, deciziile le iau formaţiunile politice în organismele lor statutare. Am încredere că putem reuşi din prima învestirea Guvernului, dar, în mod evident, putem fi pregătiţi pentru orice altă situaţie. Iar a doua situaţie va presupune o abordare total diferită, pentru că vom ajunge la a doua învestire de Guvern, iar în cazul în care Guvernul nu va fi învestit de Parlament, vom avea alegeri anticipate, adică ajungem la ceea ce am spus noi, ca primă preferinţă. Sigur, trebuie să suportăm în această perioadă toate ilegalităţile, toate prostiile, toate deciziile aberante pe care le iau nişte rămăşiţe guvernamentale care au fost demise prin moţiune de cenzură. Iar cei care menţin aceşti oameni la putere, de fapt, sunt complici, sunt coresponsabili pentru ilegalităţile pe care le fac, pentru toate deciziile care antrenează consecinţe defavorabile pentru români", a declarat Orban, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL. AGERPRES