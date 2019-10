Orban: Cine nu votează guvernul e complice la tot ce se întâmplă rău în România sub rămăşiţele executivului PSD

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, marţi, că, cine nu votează guvernul, practic, este „complice la tot ce se întâmplă rău în România sub rămăşiţele” executivului PSD.

„România este într-o situaţie critică, orice zi în care Dăncilă şi ciracii lui Dăncilă care au rămas în ministere, chiar şi după succesul moţiunii de cenzură creează grave probleme, lasă bombe cu ceas în ministere, angajează cheltuieli, au dat drumul la concursuri pentru osificarea, pentru a-şi pune pe poziţii publice toată clientela PSD. Mai mult decât atât, sunt o mulţime de probleme a căror rezolvare nu poate fi făcută decât de un guvern învestit legitim de Parlament şi care are deplina capacitate de exercitare a atribuţiilor guvernamentale. România are nevoie de un guvern, cine nu votează guvernul, practic, înseamnă că este complice la tot ce se întâmplă rău în România sub rămăşiţele guvernului PSD şi, mai ales, nu este de acord cu rezolvarea marilor probleme care trebuie soluţionate de un guvern învestit”, a afirmat Orban, la finalul negocierilor purtate cu liderii ALDE, PMP, UDMR şi USR.

El a fost întrebat despre faptul că liderul Pro România, Victor Ponta, condiţiona acordarea sprijinului la învestirea Guvernului de încheierea de către premierul desemnat şi PNL a unui acord cu celelalte partide parlamentare interesate să susţină următorul Executiv.

Ludovic Orban a menţionat că în discuţiile cu PMP au existat câteva puncte în care nu s-a putut ajunge la un acord deplin, respectiv Ministerul pentru Republica Moldova.

„În schimb, am anunţat şi anunţ şi acum oficial că sunt de acord cu înfiinţarea unui departament în subordinea premierului care să coordoneze relaţia cu Republica Moldova în toate aspectele de colaborare”, a informat preşedintele PNL.

El a adăugat, totodată, că PNL susţine „cu toată tăria” adoptarea proiectului de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

„Din toate discuţiile cu partenerii de negociere, preferinţa a fost aceea de a nu exista o reprezentare la nivel de miniştri din partea altor formaţiuni politice şi prezentarea unui guvern monocolor liberal, eventual cu tehnicieni pe anumite domenii, dar fără prezenţa altor formaţiuni. Sigur că am avut o discuţie înainte de moţiunea de cenzură în care le-am prezentat colegilor din PMP o deschidere pentru o participare la guvernare, aceasta a fost discuţia înainte de moţiunea de cenzură, constrângerile din cursul negocierilor, practic, ne-au dus în situaţia în care să mergem pe această formulă. Asta nu înseamnă că nu ne menţinem colaborarea cu colegii noştri, cu care suntem, practic, umăr la umăr în opoziţie de trei ani”, a explicat Orban.

Potrivit acestuia, dovada „cea mai bună” a colaborării este că PNL a luat decizia de a susţine proiectul iniţiat de PMP privind înfiinţarea unei comisii de anchetă referitoare la ceea ce s-a întâmplat TAROM, „la încercarea disperată a ministrului Cuc de a ţine avioanele companiei TAROM la sol pentru ca să nu ajungă parlamentarii la moţiunea de cenzură”.

„De asemenea, suntem implicaţi în susţinerea celor mai multe proiecte pe care, de comun acord, le-am convenit de-a lungul timpului şi sunt încrezător că şi partenerii noştri din Opoziţie, cei din Partidul Mişcarea Populară vor veni alături de noi la învestirea Guvernului, cu atât mai mult noi suntem şi parteneri la nivel european, în cadrul Partidului Popular European”, a mai declarat Orban.

„Decizia privind stabilirea salariului minim nu poate să o ia decât un guvern legitim”

Orban a mai afirmat, marţi, că decizia privind stabilirea salariului minim nu o poate lua decât un guvern legitim, votat de Parlament, nu unul care a fost demis de Legislativ prin moţiune de cenzură.

„Mai era cineva prin 1989, care mai dădea câte 100 de lei sau câte un leu... Băieţii ăştia nu înţeleg, oamenii ăştia nu înţeleg că ei au fost demişi prin moţiune de cenzură, că nu mai pot să se comporte ca un guvern care este în funcţiune. Rămân la Palatul Victoria doar până la învestirea unui guvern şi nu pot să angajeze decizii importante de guvernare, ci numai să administreze treburile curente. Decizia privind stabilirea salariul minim nu poate să o ia decât un guvern legitim, votat de Parlament”, a afirmat Ludovic Orban.

Reacţia sa vine după ce ministrul demis al Muncii, Marius Budăi, a anunţat că executivul va publica miercuri un proiect de hotărâre de guvern prin care salariul minim pe economie va fi majorat cu 100 de lei.

