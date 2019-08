Orban: Coaliţia s-a destrămat; Guvernul Dăncilă este minoritar, premierul ar trebui să demisioneze

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul Dăncilă nu mai beneficiază de sprijinul unei majorităţi parlamentare şi premierul Viorica Dăncilă ar trebui să-şi dea demisia, menţionând, însă, că Executivul şi PSD nu vor face acest lucru pentru că "se agaţă cu ghearele să rămână la putere".



"Coaliţia de guvernare s-a destrămat, un partid din coaliţie a anunţat astăzi trecerea în opoziţie. Începând de astăzi Guvernul Dăncilă este minoritar, nu mai are sprijin în Parlament. Evident că alegerile europarlamentare au arătat că acest guvern nu mai are nicio legitimitate să guverneze pentru că nu mai este sprijinit de cetăţeni, iar astăzi şi la nivelul Parlamentului Guvernul Dăncilă nu mai beneficiază de sprijinul unei majorităţi parlamentare. Dacă ar mai avea bun simţ, decenţă şi respect faţă de cetăţeanul român şi de voinţa exprimată de cetăţeanul român, premierul Dăncilă ar trebui să-şi depună demisia şi PSD să plece de la guvernare. De mult nu mai contăm pe normalitate în comportamentul PSD şi din acest motiv nu mă mai obosesc să-i cer demisia premierului Dăncilă pentru că ştiu că nu va face acest lucru", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului.



El a mai spus că PNL a luat decizia depunerii unei moţiuni de cenzură pentru a pune punct acestei guvernări. Orban a adăugat că a mandatat liderii grupurilor să demareze negocieri, menţionând că, prin retragerea unui partid de la guvernare, există şansa să treacă această moţiune.



"Odată cu această moţiune de cenzură apele se separă. (...) Cine nu susţine această moţiune de cenzură înseamnă că sprijină acest Guvern", a adăugat Orban.



Potrivit liderului PNL, pentru ca premierul să meargă la preşedinte cu restructurarea Guvernului are nevoie de sprijinul Parlamentului, dar nu există nicio prevedere constituţională care să stipuleze că Guvernul ar cădea dacă nu primeşte votul Parlamentului în acest caz.



"Nu cade, pur şi simplu rămâne în funcţiune, probabil vom merge la Curtea Constituţională, dar acest lucru ar prelungi existenţa Guvernului. (...) Cine spune că respingerea restructurării înseamnă căderea Guvernului Dăncilă înseamnă că nu a citit Constituţia sau de fapt înseamnă că sprijină Guvernul Dăncilă", a adăugat Orban.

AGERPRES