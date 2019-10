Orban: Conducerea PNL a aprobat acordurile politice

Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a anunţat că se va întâlni luni cu PMP, grupul minorităţilor naţionale, USR, UDMR şi ALDE pentru încheierea de acorduri.



"Astăzi, PNL a aprobat în Biroul Executiv acordurile politice cu USR, UDMR şi cu ALDE, în conformitate cu discuţiile pe care le-am purtat şi cu înţelegerile pe care le-am avut. De asemenea, am fost mandatat să semnez aceste acorduri cu partenerii noştri care sunt alături de noi în procedura de învestire a Guvernului. (...) Astăzi, vom avea un şir de întâlniri cu reprezentanţii formaţiunilor politice care susţin învestirea Guvernului", a declarat Orban, la Parlament.



El a precizat că la ora 13,30 se va întâlni cu o delegaţie a PMP, la 15,00 va fi prezent la reuniunea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, la 16,00 sunt programate discuţiile cu USR, la 17,00 cu UDMR şi la 18,00 cu ALDE. "Intrăm pe linie dreaptă în procedura de învestire a Guvernului", a susţinut Orban.



Preşedintele PNL a informat că acceptă solicitările făcute de liderul PMP, Eugen Tomac.



"Luând act de declaraţiile preşedintelui PMP, domnul Eugen Tomac, privind solicitările privitoare la programul de guvernare am fost mandatat să accept aceste solicitări şi să le considerăm priorităţi în acţiunea noastră politică, la nivelul Parlamentului, în activitatea guvernamentală şi în relaţia cu Comisia Europeană, datorită, în special, a solicitării privind susţinerea procesului de extindere a reţelei de gaz", a spus Ludovic Orban.



El a precizat că va participa luni la reuniunea Birourilor permanente reunite ale Parlamentului pentru a prezenta propunerea de calendar pentru învestirea Guvernului. "De asemenea, am pregătit un document cu priorităţile pe care trebuie să le aibă un Guvern", a adăugat Orban. AGERPRES