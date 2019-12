Orban critică modul de acordare a sporului de condiţii deosebite, ca procent din salariul brut

Premierul Ludovic Orban a criticat, vineri, faptul că sporul de condiţii deosebite se acordă ca procent din salariul brut, explicând că şi angajatul care câştigă 4.000 de lei şi cel care câştigă 12.000 de lei sunt la fel de expuşi la radiaţii şi au aceleaşi nevoi de a lua medicamente.



"Stilul ăsta în care se inventează tot felul de plăţi şi pomeni. M-am uitat pe structura salarizării în sectorul public, lăsând la o parte că eu nu ştiu dacă în vreo altă ţară se adoptă vreo lege a salarizării care să prevadă un grafic de creştere pe patru ani. Mă mir că nu au prevăzut o creştere pe 100 de ani, pe un mileniu, să spunem. (...) Pe lângă asta, există tot felul de prime, de ... Am văzut spor de condiţii deosebite, care se alocă acum, probabil sunt radiaţii de la antenă, unde sunt microbi şi aşa mai departe. Se alocă 15% din salariul brut. Stăteam şi mă întrebam, cum adică să aloci un spor de condiţii deosebite procent din salariul brut? Pentru că şi eu care câştig 4.000 de lei sunt la fel de expus la radiaţii ca şi ăla care câştigă 12.000 de lei. Nevoile mele, să spun, să iau medicamente sunt aceleaşi pe care le are şi ăla care are un venit mai mare decât mine. Cum să stabilesc sporul de condiţii deosebite raportat la salariul brut?", a declarat Orban, la Adunarea Generală a membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.



În opinia sa, în sistemul de salarizare în sistemul public sunt o "mulţime de inepţii", care sunt foarte greu de reparat.



"Am ajuns în situaţia în care salariul mediu în sectorul public e mai mare decât salariul mediu în sectorul privat, am ajuns în situaţia în care, în mod neloial, de fapt, Guvernul prin reglementările lui şi prin modul în care plăteşte salariile în sectorul public a ajuns să creeze o concurenţă mediului privat. Sunt entităţi publice, că trăim în Bucureşti, în care s-au făcut societăţi de stat care plătesc angajaţii cam cu 30 - 35% mai mult decât sunt plătiţi angajaţii (în privat - n.r.) pe activităţi similare, în condiţiile în care cele mai multe societăţi nu fac nimic. Pur şi simplu, taie frunză la câini şi îşi încasează leafa de pomană", a susţinut prim-ministrul.



El a afirmat că, uşor-uşor, lucrurile acestea trebuie schimbate, astfel încât să se revină la normalitate.



"Am spus şi ieri în Parlament - nu mai veniţi cu proiecte care să afecteze bugetul, să creeze costuri suplimentare sau să reducă veniturile, pentru că mergem pe sârmă. Asta este adevărul. Ne-am ferit să aplicăm o ajustare bruscă şi asta gândiţi-vă în condiţiile în care avem de plătit creşterea cu 25% a salariilor în sectorul public de la 1 ianuarie, avem de plătit creşterea pensiilor de la 1 septembrie, pe baza Legii pensiilor, adică un impact bugetar de 24 de miliarde, care sunt cheltuieli suplimentare care apar în bugetul pe 2020. Nu mai poate suporta bugetul, pârâie din încheieturi. Nu poţi nici să iei măsuri care să inhibe dezvoltarea economică, ajustarea trebuie făcută gradual, printr-o optimizare a cheltuielilor, o îmbunătăţire a colectării, dar, mai ales, prin susţinerea investiţiilor", a transmis Orban.



Premierul le-a cerut reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi la eveniment să îşi plătească toate taxele către stat anul viitor, pentru că acest lucru este foarte important pentru buget.

