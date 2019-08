Orban: Dăncilă a descoperit războiul împotriva criminalităţii, în timp ce refuză abrogarea recursului compensatoriu

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că premierul Viorica Dăncilă "a descoperit" războiul împotriva criminalităţii, însă susţine în continuare legea recursului compensatoriu, iar PSD a acţionat, ani de zile, "în mod deliberat" în favoarea infractorilor.



"Viorica Dăncilă descoperă acum că trebuie să declanşeze un 'război împotriva criminalităţii', după ce ani la rând PSD a acţionat în mod deliberat tocmai în favoarea criminalităţii, în favoarea infractorilor şi împotriva românilor corecţi. Acest război împotriva criminalităţii derivă din Constituţia României, fiind aşadar o obligaţie permanentă a statului român, indiferent ce partid se află la guvernare", a afirmat Orban, într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES.



În opinia sa, PSD şi ALDE ar fi trebuit, în primul rând, "să-şi recunoască deschis eşecul" de a-şi îndeplini menirea pe care o are orice Guvern: garantarea drepturilor constituţionale fundamentale.



"Primul lucru pe care trebuia să-l auzim din gura Vioricăi Dăncilă este că va stopa urgent eliberarea din închisori a criminalilor şi a infractorilor periculoşi. Ceea ce avea de făcut era foarte simplu: abrogarea legii privind recursul compensatoriu, cea care a pus şi pune în continuare în libertate infractori care comit fapte dintre cele mai violente şi care recidivează, aşa cum am văzut deja în multe cazuri făcute publice", a adăugat liderul liberal.



El a mai susţinut că premierul trebuia să-şi ceară scuze publice pentru faptul că Guvernul s-a împotrivit abrogării, la iniţiativa PNL, a legii recursului compensatoriu, de care ar putea să beneficieze şi "acest monstru de la Caracal".



Premierul Viorica Dăncilă a afirmat miercuri că "fără milă, fără menajamente, fără compromisuri şi fără amânări" declară război criminalităţii.



"Revolta oamenilor din aceste zile este justificată. Însă românii nu trebuie să se teamă. Ţara noastră nu aparţine criminalilor, violatorilor, pedofililor sau traficanţilor de persoane! Sunt femeie, sunt mamă, am crescut un copil, ştiu ce înseamnă grija, ştiu câtă nevoie avem să ne ştim copiii şi familia în siguranţă. De aceea mă voi implica personal în această reformă. Voi urmări şi voi coordona toate eforturile de eradicare a acestor fenomene. Fără milă, fără menajamente, fără compromisuri şi fără amânări, declar război împotriva criminalităţii!", a declarat Dăncilă.

