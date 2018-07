Orban: Declaraţia lui Toader, neconformă cu adevărul

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri că este neconformă cu realitatea declaraţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, referitoare la poziţia sa privind modificarea Legilor Justiţiei.

"Punctul nostru de vedere a fost acela de a păstra preşedintele în procedura de numire şi demitere (a procurorilor-şefi - n.r.) şi de întărire a rolului CSM. Ceea ce am spus noi este exact întărirea rolului CSM, pentru că noi am cerut să trimită candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale iar selecţia să o facă CSM. (...) (Declaraţia ministrului Justiţiei - n.r.) este neconformă cu adevărul. (...) Ceea ce am susţinut la modificarea Legilor Justiţiei susţinem şi acum, şi anume acordarea unui rol precumpănitor CSM - care este organismul care prin Constituţie garantează independenţa Justiţiei - în procedura de numire a procurorilor-şefi", a precizat Orban.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a calificat drept declaraţie politică propunerea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, ca organismul decisiv în numirea procurorului-şef al DNA să fie CSM şi a susţinut că, atunci când au fost modificate Legile Justiţiei, liderul liberal a avut o altă poziţie.

"Este o declaraţie politică. Eu cred că dânsul ştie că realitatea juridică este alta, dar întrebaţi-l pe dânsul: când s-au făcut propunerile de modificare la Legile Justiţiei, ce opinie a avut vizavi de desemnarea procurorilor de rang înalt şi dacă nu cumva la ceea ce s-a împotrivit atunci susţine că ar fi bun astăzi", a afirmat Tudorel Toader, vineri, la sediul Ministerului Justiţiei.

Joi, preşedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat ministrului Justiţiei să trimită la CSM candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia de procuror-şef al DNA şi să permită Consiliului să ia decizia privind numirea în acest caz.

Orban a precizat că această solicitare către ministrul Justiţiei se întemeiază pe raportul Comisiei Europene şi pe recomandările în cadrul MCV, care în mod sistematic au solicitat depolitizarea mecanismului de numire a procurorilor-şefi. AGERPRES